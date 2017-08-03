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В каких случаях госслужащий может прийти на работу в повседневной одежде

3 августа 2017, 13:54

Внешний вид госслужащих является неотъемлемой частью в укреплении авторитета госаппарата.

Заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, в каких случаях госслужащий может прийти на работу в повседневной одежде, передает Sputnik.

В ходе интернет-конференции на сайте egov.kz был задан вопрос о том, разрешено ли госслужащему в свой выходной день, например, в субботу, прийти на работу в джинсах и спортивной обуви.

"Мы считаем, что госслужащий не должен привлекаться к дисциплинарной ответственности за то, что он по служебной необходимости пришел в выходной день в центральный государственный орган в джинсах и спортивной обуви", — ответил зампредседателя агентства.

Вместе с тем, заметил Шпекбаев, согласно положениям Этического кодекса, госслужащие вне рабочего времени должны придерживаться морально-этических норм, не допускать антиобщественного поведения.

Замглавы агентства напомнил, что внешний вид госслужащих во время исполнения своих служебных обязанностей должен оказывать влияние на укрепление авторитета госаппарата, быть официальным, сдержанным и аккуратным. Он также отметил, что согласно законодательству для госслужащих предусмотрена пятидневная рабочая неделя.

Фото из свободных источников

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