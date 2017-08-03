Заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, в каких случаях госслужащий может прийти на работу в повседневной одежде , передает , передает Sputnik





В ходе интернет-конференции на сайте egov.kz был задан вопрос о том, разрешено ли госслужащему в свой выходной день, например, в субботу, прийти на работу в джинсах и спортивной обуви.





"Мы считаем, что госслужащий не должен привлекаться к дисциплинарной ответственности за то, что он по служебной необходимости пришел в выходной день в центральный государственный орган в джинсах и спортивной обуви", — ответил зампредседателя агентства.





Вместе с тем, заметил Шпекбаев, согласно положениям Этического кодекса, госслужащие вне рабочего времени должны придерживаться морально-этических норм, не допускать антиобщественного поведения.





Замглавы агентства напомнил, что внешний вид госслужащих во время исполнения своих служебных обязанностей должен оказывать влияние на укрепление авторитета госаппарата, быть официальным, сдержанным и аккуратным. Он также отметил, что согласно законодательству для госслужащих предусмотрена пятидневная рабочая неделя.



