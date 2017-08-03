Изменен перечень товаров, по которым организация и проведение госакупок осуществляется единым организатором

Согласно приказу Министра финансов РК от 19 июня 2017 года № 387 в новой редакции изложен перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором. В частности, раздел 1 «Товары» дополнен строкой 1.8. Товары легкой промышленности.

Таким образом, при превышении суммы 1 000-кратного МРП, выделенной на проведение конкурса/аукциона, проведение государственных закупок по товарам легкой промышленности будет осуществляться единым организатором.

Изменения вводятся в действие со 2 августа 2017 года.