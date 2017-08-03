Изменен перечень товаров, по которым организация и проведение госакупок осуществляется единым организатором
Согласно приказу Министра финансов РК от 19 июня 2017 года № 387 в новой редакции изложен перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором. В частности, раздел 1 «Товары» дополнен строкой 1.8. Товары легкой промышленности.
Таким образом, при превышении суммы 1 000-кратного МРП, выделенной на проведение конкурса/аукциона, проведение государственных закупок по товарам легкой промышленности будет осуществляться единым организатором.
Изменения вводятся в действие со 2 августа 2017 года.
3 августа 2017, 13:50
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871407-f213a83db1acc1ba5f454dc21c549043
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com