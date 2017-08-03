По данным, которые представил сайту Zakon.kz директор образовательно-культурного центра «Білім», эксперт-политолог республиканской информационно-разъяснительной группы Министерства по делам религий и гражданского общества Руслан Иржанов, за последние 5 лет в Казахстане были совершены 14 терактов, в результате чего погибли 90 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Только за два месяца в 2016 году во время терактов в Актобе и Алматы погибли 37 человек.





Одной из причин терактов в современном обществе является распространение не соответствующей действительности религиозной информации во всемирной паутине. Казахстан – не исключение. Так, по данным социологического опроса, который был проведен еще в 2014 году Общественным фондом «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан», знания о религии через веб-сайты получают 73% опрошенных казахстанцев.





С проблемой распространения незаконного контента тесно связана и проблема национальной кибербезопасности, считает Руслан Иржанов. «В 2011 году свою Концепцию национальной кибербезопасности приняла Великобритания, в 2013 - Нидерланды, Индия, Испания, Турция, Венгрия и Польша, затем Россия. В Казахстане свидетельством особого внимания руководства страны к вопросам обеспечения информационной безопасности и духовного суверенитета явилось создание в 2016 году нового уполномоченного ведомства - Министерства по делам религий и гражданского общества. Ряд важных положений обеспечения информационной и духовной безопасности нашли свое отражение в государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы», говорит эксперт.





По его словам, в Казахстане на системной основе реализуются два направления работы по предупреждению распространения радикальной идеологии в интернет-пространстве. Первое - организационно-правовые методы по пресечению распространения противоправного контента радикальной направленности в социальных сетях. Второе - информационно-разъяснительная профилактическая работа в интернет-ресурсах.





Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, любой интернет-ресурс имеет статус средства массовой информации и, соответственно, ему запрещено распространять сведения, пропагандирующие идеи терроризма и экстремизма, порнографии, детского суицида.





На прошедшей в феврале этого года расширенной коллегии Министерства информации и коммуникаций РК, министр Даурен Абаев сообщил, что «В 2016 году в адрес собственников и администрации интернет-ресурсов было направлено около 500 писем-уведомлений в отношении 150 тысяч материалов. В результате собственниками удалено более 110 тысяч материалов, содержащих признаки пропаганды идей экстремизма и терроризма, культа жестокости, насилия и суицида».





Недавно глава государства подписал указ «Об утверждении Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы». В качестве одной из стратегических задач в документе Концепции определено недопущение использования религии в деструктивных целях.





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