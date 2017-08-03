Израильтянам разрешили шуметь в новогоднюю ночь

Израильские власти разрешили соотечественникам праздновать Новый год с 31 декабря на 1 января без риска получить штраф за нарушение тишины в ночное время, сообщила пресс-служба лоббиста инициативы — депутата Константина Развозова, передает передает РИА Новости





Праздник, который прежде израильтяне именовали "Сильвестром", а теперь все чаще зовут "нови год", не имеет в стране официального статуса и отмечается, главным образом, представителями миллионной общины выходцев из бывшего СССР.





Пресс-служба Развозова сообщила, что министерство экологии, которое возглавляет еще один русскоязычный политик Зеев Элькин, включило в своих инструкциях Новый год в перечень дней, когда не действует запрет на шум в ночное время, наряду с Днем независимости, Днем Иерусалима, религиозным праздником Пурим и Мимуной, отмечаемой марокканскими евреями.





"Община выходцев из СССР заслуживает того, чтобы государство считалось с нашими традициями, точно так же как оно считается с традициями репатриантов из других стран. Если государство поддерживает широкое и шумное празднование Мимуны, то нет причин не поддержать и празднование нашего Нового года", — приводятся в пресс-релизе слова Развозова.



