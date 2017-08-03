Главы крупнейших городов встретятся в Астане
3 августа 2017, 14:40
Форум завершится ежегодной профессиональной премией в сфере коммерческой недвижимости «Commercial Real Estate Awards 2017».
19 и 20 октября в рамках ежегодной недели коммерческой недвижимости CREW (Commercial Real Estate Week) в Астане пройдет Центрально-Азиатский форум по вопросам недвижимости «CRE Central Asia 2017».
Международные эксперты по недвижимости из Китая, Сингапура, Франции, Великобритании, Канады, строители, архитекторы, представители госструктур и бизнес-сообществ обсудят не только проекты государственно-частного партнерства, затронут вопросы внедрения современных технологий, развития ресторанного бизнеса и фуд-ретейла, а также представят самую актуальную статистику по рынку недвижимости.
– Мероприятие пройдет во Дворце Независимости при поддержке акимата города Астаны. Наша главная цель – создание диалоговой площадки для экспертов по обмену опытом и решению актуальных вопросов, связанных с развитием недвижимости, – рассказывают организаторы.
Главным событием форума станет встреча мэров крупных городов Центрально-Азиатского региона и России. По приглашению Асета Исекешева казахстанскую столицу посетят градоначальники Ашхабада, Баку, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Тбилиси.
В течение двух дней участники форума обсудят вопросы инфраструктурного наследия таких масштабных мероприятий, как EXPO 2017, Универсиада (2017) и Азиада (2011), прошедших в Астане и Алматы. Делегатов форума также ждет насыщенная образовательная программа: тренинги, практические семинары и мастер-классы.
Форум завершится ежегодной профессиональной премией в сфере коммерческой недвижимости «Commercial Real Estate Awards 2017».
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