Главы крупнейших городов встретятся в Астане

19 и 20 октября в рамках ежегодной недели коммерческой недвижимости CREW (Commercial Real Estate Week) в Астане пройдет Центрально-Азиатский форум по вопросам недвижимости «CRE Central Asia 2017».





Международные эксперты по недвижимости из Китая, Сингапура, Франции, Великобритании, Канады, строители, архитекторы, представители госструктур и бизнес-сообществ обсудят не только проекты государственно-частного партнерства, затронут вопросы внедрения современных технологий, развития ресторанного бизнеса и фуд-ретейла, а также представят самую актуальную статистику по рынку недвижимости.





– Мероприятие пройдет во Дворце Независимости при поддержке акимата города Астаны. Наша главная цель – создание диалоговой площадки для экспертов по обмену опытом и решению актуальных вопросов, связанных с развитием недвижимости, – рассказывают организаторы.





Главным событием форума станет встреча мэров крупных городов Центрально-Азиатского региона и России. По приглашению Асета Исекешева казахстанскую столицу посетят градоначальники Ашхабада, Баку, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Тбилиси.





В течение двух дней участники форума обсудят вопросы инфраструктурного наследия таких масштабных мероприятий, как EXPO 2017, Универсиада (2017) и Азиада (2011), прошедших в Астане и Алматы. Делегатов форума также ждет насыщенная образовательная программа: тренинги, практические семинары и мастер-классы.





Форум завершится ежегодной профессиональной премией в сфере коммерческой недвижимости «Commercial Real Estate Awards 2017».



