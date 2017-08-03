Император Японии утвердил состав нового кабинета министров

Только пятеро министров из 19 сохранили свои посты в новом составе японского кабмина. Среди них ближайшие соратники Абэ - вице-премьер, министр финансов Таро Асо, генсек кабмина Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией.

Новым министром иностранных дел, сменившим на этом посту Фумио Кисиду, стал Таро Коно. В 2015-2016 гг. он был главой ведомства по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности. Коно поддерживает курс Абэ на пересмотр девятой "мирной" статьи конституции. В то же время, несмотря на положительное отношение к стратегическому альянсу между Токио и Вашингтоном, он считается сторонником пересмотра соглашения о статусе американских вооруженных сил на территории Японии.





Проблемный пост министра обороны Японии достался Ицунори Онодэре, который уже занимал эту должность в 2012-2014 годах. В частности, он принимал участие в первой встрече глав МИД и Минобороны Японии и РФ в формате "два плюс два", состоявшейся в ноябре 2013 года. Онодэра известен как сторонник повышения оборонного потенциала Японии. Группа депутатов под его руководством разработала пакет предложений, касающихся приобретения систем противоракетной обороны Aegis Ashore, а также принятия на вооружение Сил самообороны наступательных средств - крылатых ракет.





Масштабные перестановки в правительстве Японии прошли на фоне продолжающегося падения рейтинга правящей Либерально-демократической партии страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Внесением изменений в состав кабинета министров Абэ рассчитывает остановить падение рейтинга и вернуть доверие избирателей.



