 
Новости за сегодня

В каких случаях госслужащий может прийти на работу в повседневной одежде

 

Заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, в каких случаях госслужащий может прийти на работу в повседневной одежде, передает Sputnik.

В ходе интернет-конференции на сайте egov.kz был задан вопрос о том, разрешено ли госслужащему в свой выходной день, например, в субботу, прийти на работу в джинсах и спортивной обуви.

«Мы считаем, что госслужащий не должен привлекаться к дисциплинарной ответственности за то, что он по служебной необходимости пришел в выходной день в центральный государственный орган в джинсах и спортивной обуви», — ответил зампредседателя агентства.

Вместе с тем, заметил Шпекбаев, согласно положениям Этического кодекса, госслужащие вне рабочего времени должны придерживаться морально-этических норм, не допускать антиобщественного поведения.

Замглавы агентства напомнил, что внешний вид госслужащих во время исполнения своих служебных обязанностей должен оказывать влияние на укрепление авторитета госаппарата, быть официальным, сдержанным и аккуратным. Он также отметил, что согласно законодательству для госслужащих предусмотрена пятидневная рабочая неделя.

 

3 августа 2017, 14:42
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код