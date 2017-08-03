Владимир Кличко завершил спортивную карьеру

3 августа 2017, 14:56

41-летний спортсмен отказался от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа

Украинский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко сообщил о решении завершить спортивную карьеру, сообщает Zakon.kz.

"Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это, да, с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новому испытанию. Ожидаюсь и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая", - сказал Кличко в видеообращении.


Ранее, 41-летний спортсмен отказался от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа, который был запланирован на 11 ноября 2017 года. Напомним, первый поединок между спортсменами завершился в 11-м раунде победой Джошуа техническим нокаутом.

Фото rabstol.net


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