Баскетбольный клуб «Алматы» начинает подготовку команд к новому сезону

В этом сезоне цвета города Алматы и нашего клуба будут защищать две команды: “Алматинский Легион” и “Алматинский Легион 2”, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.





Основная команда - “Алматинский Легион” в этом сезоне собрала боевой состав и намерена бороться за первые места в Национальной лиге и Кубке Казахстана. Из пятнадцати спортсменов семь игроков имеют огромный опыт и входят в расширенный список национальной сборной Казахстана. Остальные ребята моложе, но перспективные и амбициозные баскетболисты, на которых клуб и тренерский штаб возлагает большие надежды. Они начинали в молодежной команде “АЛ” сезона 2014-2015 и со временем вошли в основу команды – это Александр Данильченко, Руслан Айткали, Андрей Литвиненко, Игорь Тиняев, Вадим Коржов и Никита Тимофеев. Трое молодых игроков, которые влились в состав “АЛ" в прошлом сезоне, продолжат представлять команду и в этом – Даниель Альбрант, Ануар Шакиров и Вадим Фабрикантов. Опытнейшие Всеволод Фадейкин и Юрий Кожанов, которые играют с первого сезона, все также будут защищать цвета нашей команды. Так что прошлогодний костяк команды сохранился, но состав пополнили игроки, которые качественно усилят игру нашей команды. Начнем с “новых-старых” лиц. Два опытных игрока вернулись в этом сезоне в состав алматинцев – это Дмитрий Свиридов, прошлый сезон отыгравший в чемпионате Грузии и Павел Михеев, который провел два прошлых сезона в составе “Барсов Атырау”, при этом успев стать чемпионом Казахстана. И еще три игрока, которые впервые будут выходить на площадку в форме “АЛ”, но далеко не безызвестные нашим болельщикам. Даниил Селезнев – основной разыгрывающий команды “Капшагай” прошлых сезонов, Азим Ягодкин – бывший капитан актауского “Каспия” и Павел Ильин, успевший стать чемпионом Казахстана в составе “Астаны”, проведший прошлый сезон в рядах “Барсов Атырау”. После прохождения медосмотра, команда начала предсезонную подготовку практически в полном составе. Азим Ягодкин и Павел Ильин присоединятся позднее, на данный момент они в составе национальной сборной Казахстана готовятся к Кубку Азии.





Изменения произошли и в тренерском штабе. Бывшему главному тренеру команды Николаю Танасейчуку поступило предложение от российского клуба «Локомотив Кубань», участвовавшего в недавнем прошлом в Евролиге, и наш коллектив хотел бы поблагодарить Николая Константиновича за проделанную огромную и продуктивную работу в течении последних двух сезонов и пожелать ему дальнейших успехов и побед. На пост главного тренера в предстоящем сезоне был приглашен опытный Олег Киселев, за плечами которого работа в клубах “Автодор”, ” Каспий” и “Барсы Атырау”, с последними он завоевал титул чемпиона Казахстана в сезоне 2015/2016. Помогать ему будет Евгений Петрович, который и в прошлом году занимал должность помощника главного тренера “Алматинского Легиона”.





Молодежная команда “Алматинский Легион 2” заявлена в Высшую лигу Казахстана, где их основной задачей, помимо завоевания призового места, будет важно получить игровой опыт и практику молодым игрокам, чей возраст не превышает 18 лет. В расширенный состав команды вошла талантливая алматинская молодежь, многократные чемпионы Казахстана в своих возрастных категориях – Дмитрий Петренко, Максим Раковских, Вячеслав Остроушко, Дмитрий Кан, Алексей Кочергин, Диас Умурзак. Помимо алматинцев, за команду будут выступать молодые ребята из Лисаковска, Жезказгана, Павлодара, Туркестана, Петропавловска и Талдыкоргана. Весь состав молодежной команды проходит обучение и тренируется в республиканской спортивной школе-интернате. Главный тренер молодежной алматинской команды – Алексей Еропкин, который не первый год занимается детьми, а также является тренером молодежной сборной Казахстана.