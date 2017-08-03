Алматинские адвокаты рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время работы

Как отмечают адвокаты, помимо занятия непосредственно защитой своих клиентов, они вынуждены писать массу жалоб в надзорные органы.

В рамках круглого стола с участием первых лиц Прокуратуры Алматы, городской полиции, суда, Департамента госдоходов и др. адвокаты озвучили ряд проблем, с которыми они сталкиваются в ходе своей профессиональной деятельности





Как отметил адвокат Джохар Утебеков, при подготовке к круглому столу они смогли собрать с 15 юридических консультаций города наиболее проблемные интересующие всех адвокатов вопросы.





- Наиболее важным для нас вопросом, это подчеркнуто каждой юридической консультацией, оказалась проблема рассмотрения жалоб на действия/бездействие, решения органов уголовного преследования, подаваемых в прокуратуру, в порядке ст.105 УПК РК. Здесь выявлен целый ряд проблем, - отметил он в своем выступлении.





Так, по словам известного адвоката, на жалобы, в нарушение ст.105 УПК отвечают просто письмом, не в форме постановления. При этом ответы зачастую приходят не по существу, не по всем доводам, без внятной мотивировки.





- К сожалению, в прокуратуре часто мы наблюдаем то, что зачастую наши жалобы, хотя ст.105 УПК такое не предусматривает, но их передают на рассмотрение в органы внутренних дел, которые ведут следствие, или другие органы следствия, - продолжил Утебеков.





Также он обратил внимание присутствующих представителей ДВД города, Службы экономических расследований, Нацбюро по противодействию коррупции на то, что в новой редакции ст.105 УПК РК все жалобы, подаваемые в рамкой данной статьи, теперь точно также рассматриваются и начальниками следственных отделов, следственных управлений. То есть законодатель помимо прокурорского надзора расширил внутриведомственный надзор над следствием. Чтобы поднимаемые проблемные моменты решались не только на уровне прокуратуры, но и на уровне внутриведомственного контроля.





- Самая больная наша проблема - это элементарное нарушение сроков рассмотрения ходатайств адвокатов. Мы настаиваем, чтобы требования законов соблюдались, и следователи отвечали в течение положенных трех суток, - отметил далее адвокат.





Еще с одной проблемой правозащитники сталкиваются на стадии ознакомления с делом.





- Я впервые на стороне защиты вижу дело, когда знакомлюсь с ним. И это такой момент, когда мы до суда можем разрешить многие вопросы. Но на этой стадии все происходит почему-то нелепо - следователь вообще не рассматривает наши ходатайства, и как можно быстрее передает дело в прокуратуру. И, к сожалению нашему, и удивлению, регулярно то же самое происходит и в прокуратуре - прокурор, не рассмотрев жалобы участников, направляет дело в суд, - говорит Утебеков.





Следующая проблема - неизвещение защитников о назначении судебно-медицинских экспертиз. То есть адвокаты лишены возможности ставить свои вопросы перед экспертами, что впоследствии также может затянуть сроки расследования, как досудебного, так и судебного. Утебеков просит рассмотреть вариант отказа Центра судебной медицины принимать от следователя постановление о назначении Судебно-медицинской экспертизы, если на нем не будут стоять подписи всех участников дела.





Следующий ряд проблем озвучила адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова.





В первую очередь, она вновь обратила внимание присутствующих на запрет проносить в здания правоохранительных органов и судов гаджеты, а также на незаконность личного досмотра адвокатов сотрудниками УССО. Обратила внимание адвокат и на бездействие сотрудников УССО, напомнив случай, когда ответчик в суде напал на нее, и данный факт остался без внимания ответственных за безопасность.





- Мы так и не пришли к решению данной проблемы. В век информационных технологий мы, к сожалению, вынуждены носить с собой огромные материалы делопроизводства, кодексы. Также существует проблема доступа адвокатов в здания правоохранительных органов. Проблема нарушения свободы доступа адвоката к задержанному, свидетелям. Эта проблема наиболее актуальна именно в районных управлениях внутренних дел и в ДВД, - отметила Уразбахова.





Также, по словам адвоката, очень часто защитники и их подзащитные лишены возможности конфиденциальной беседы, сотрудники правоохранительных органов отказывают в этом, кабинеты не предоставляются. Следственные действия проводятся следователями без участия адвокатов, так как их заранее не уведомляют об этом.





- Родственников задержанных не уведомляют о задержании и местонахождении. Зачастую семья и защитник вынуждены разыскивать таких лиц, - сообщила адвокат. И еще одна озвученная ей проблема - это игнорирование ходатайств и запросов, подаваемых через порталы электронного правительства.



