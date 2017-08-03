СМИ рассказали, как западные нефтяные компании обходят санкции против РФ

Агентство Reuters рассказало, как крупным европейским нефтяным компаниям удается разрабатывать сложнейшие российские месторождения и не попадать при этом под санкции,

Вводя их в 2014 году, США хотели помешать России разрабатывать так называемые нетрадиционные источники нефти. Чтобы извлекать из них сырье, требуются новые, сложные варианты добычи, для которых необходимы западные технологии.





Однако спустя три года после введения санкций ничто не мешает норвежской компании Statoil в рамках совместного проекта с "Роснефтью" работать в России.





При этом санкционный режим Statoil не нарушает. Дело в том, что Вашингтон для описания запрещенных для разработки ресурсов использовал термин "сланцевые резервуары" (shale reservoirs). Менее известные формы нетрадиционных ресурсов в санкциях прописаны не были.

Роснефть и Statoil, однако, сланцами не занимаются: они бурят глубже, чтобы добраться до нефти из известковых отложений (limestone). На нее запреты США не распространяются.





В досанкционных пресс-релизах Statoil заявляла о том, что собирается разрабатывать в России сланцевые месторождения, но позже изменила во всех документах "сланцевые" на "известковые" (shale на limestone).





"В первоначальном пресс-релизе и в информационных сообщениях после этого мы использовали неточный геологический термин, — пояснил Reuters представитель компании. — Мы обратили на это внимание после введения санкций. После этого мы его исправили и используем точный термин — "известняк".





По данным Reuters, по стопам Statoil готова пойти британская компания BP. Еще в мае 2014 года, за несколько месяцев до введения самых жестких санкций против России, она подписала с "Роснефтью" контракт на разработку доманиковых отложений в Самарской области.

Старт проекту пока так и не был дан, однако представитель BP подтвердил агентству, что компания в настоящий момент добивается разрешения от британского правительства, необходимого для начала работы.



