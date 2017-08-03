Иногда действительно стыдно за коллег - Прокурор Алматы
3 августа 2017, 15:34
Речь идет о прокурорах, выступающих в качестве гособвинителей в судах.
Напомним, в Алматы состоялся круглый стол с участием представителей практически всех ведомств правоохранительных органов, на котором адвокаты озвучили ряд важным проблем, с которыми они сталкиваются в ходе работы. Комментируя их выступление, прокурор города Алматы Габит Миразов отметил, что действия его сотрудников не остаются без внимания, и находятся под строгим контролем, передает Zakon.kz.
Так, адвокат Джохар Утебеков обратил внимание на то, что не всегда гособвинители приходят в суд со знанием дела, которое они будут вести. Адвокаты выступают за то, чтобы прокурор от начала до конца вел дело - тот кто надзирал за делом, пусть и отвечает за него в суде.
"Вышеуказанные нарушения действительно имеют место. Сообщаю, что на сегодня я наказал 7 сотрудников за их поведение, за неграмотное выступление в суде. Все знают, что у нас видеорегистрация идет в суде. Сейчас мы анализируем, каждый месяц смотрим, как там выступают наши гособвинители. Иногда, действительно стыдно, мне самому стыдно. Есть прокурор, который встает, говорит "4 года лишения свободы", и садится", - сказал прокурор Алматы Габит Миразов.
Также он высказался и поводу замечания о том, что прокурор может отправить дело в суд, не ответив на жалобы участников процесса.
"Я проверю это. Это грубейшее нарушение. Мы разберемся по каждому пункту. Соберемся еще раз в узком кругу", - заверил глава надзорного органа.
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