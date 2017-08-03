МНЭ: В проекте Таможенного кодекса заложен принципиально новый подход к таможенному регулированию

Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства рассказал о работе ведомства в рамках реализации шагов экономического блока третьей институциональной реформы «Индустриализация и экономический рост» Плана нации «100 конкретных шагов», сообщается на веб-сайте Министерства национальной экономики РК.

«Индустриализация и экономический рост» является важным направлением Плана Нации. Половина «100 конкретных шагов» приходится на данное направление. За Министерством нацэкономики закреплены 4 шага, 3 из которых касаются налоговой и таможенной политики и 1 - антимонопольной работы», - сказал Даленов.

Он пояснил, что по налогово-бюджетной сфере предусмотрено три шага: оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур, совершенствование механизмов взимания косвенных налогов и оптимизация действующих налоговых режимов.

Даленов отметил, что по Шагу 37 «Оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур» разработаны проекты новых Налогового и Таможенного кодексов.

По его словам, идеология нового Налогового кодекса будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. «Все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Такой принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры. Кроме этого, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция», - сказал Даленов.

Он отметил, что администрирование будет сильно упрощено. «Добросовестную часть не нужно проверять. Среднюю часть - проверять лишь выборочно и помогать платить налоги. А «красная» зона должна подвергаться контролю. Нужно установить чёткие правила, кто куда относится. И бизнесмен будет стремиться быть в «зеленой» зоне. Сдаёт электронные фактуры, платит налоги не ниже отраслевой нагрузки, прозрачен в своей деятельности - добро пожаловать в «зеленую» зону», - проинформировал Даленов.

По его словам, ключевой новеллой проекта Таможенного кодекса стал новый подход к таможенному регулированию. «Устанавливается приоритет электроники перед бумагой. Теперь участники ВЭД дистанционно смогут подать декларацию через информационную систему таможенных органов без необходимости прикладывать подтверждающие документы», - сообщил первый вице-министр.

Кроме того, теперь все участники ВЭД смогут получить отсрочку на месяц по таможенным пошлинам и налогам, а по некоторым категориям товаров - до шести месяцев. Расширены возможности выпуска товаров до подачи декларации. Этим более упрощенным механизмом смогут воспользоваться инвесторы, которые завозят товары в рамках реализации инвестпроектов. Также данная норма распространяется теперь и на свободные склады, СЭЗы, таможенные процедуры переработки.

«С принятием нового Налогового кодекса упростятся налоговые проверки, налогоплательщики будут чётко знать, что делать, чтобы их меньше проверяли, для малого и среднего бизнеса сократится срок исковой давности с 5 до 3 лет, изменится идеология администрирования, будет внедрён принцип презумпции невиновности налогоплательщика, что позволит по-другому рассматривать налоговые споры. Будут систематизированы налоговые льготы», - сообщил Даленов.

Он отметил, что малый бизнес получит дополнительный выгодный налоговый режим. Также будут реализованы системные меры для эффективного недропользования и геологоразведки.

Даленов проинформировал, что в рамках шага 53 «Изменение концепции работы антимонопольной службы и её приведение в соответствие со стандартами ОЭСР» антимонопольные органы перешли от реагирования постфактум на профилактику нарушений. «Например, если раньше антимонопольный орган сразу выходил на расследование, то теперь сначала направляется уведомление и субъект самостоятельно устраняет нарушение», - пояснил он.

Первый вице-министр отметил, что была снижена нагрузка на бизнес, на доминантов. «Например, ранее был перечень доминантов, они сдавали отчетность и по некоторым услугам требовались согласования. Теперь этого нет. Это сокращение издержек бизнеса, устраняется барьер для инвестиционных решений. Но при этом антимонопольный контроль сохраняется в виде реагирования на жалобы в соответствии с международной практикой», - заключил Даленов.