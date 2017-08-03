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Президентский рейтинг Макрона упал до 36%

3 августа 2017, 15:45

Согласно опросу, негативно работу главы государства воспринимают 49% респондентов.

Уровень поддержки президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительства во главе с премьером Эдуаром Филиппом продолжает падать и к концу июля снизился до отметки 36%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные социологического опроса, проведенного службой YouGov по заказу телеканала CNews и издания Huffington post, передает ТАСС.

Как показало исследование, по состоянию на конец июля только 36% французов положительно оценивают действия Макрона во главе государства. Падение рейтинга за месяц составило 7 процентных пунктов. При этом однозначно негативно работу президента воспринимают уже 49% опрошенных - это на 13 пунктов больше, чем месяцем ранее.

Сократилось и число сторонников премьера Филиппа. Его рейтинг за месяц снизился на 2 пункта, остановившись на отметке 37%. При этом по сравнению с июнем возросло число респондентов, выбиравших отрицательную оценку в ответе на вопрос о работе премьера и правительства. Если месяц назад таковых было 31%, то к концу июля доля негативно оценивающих деятельность кабмина достигла 42%.

Это уже не первое исследование, свидетельствующее о резком падении популярности высших политических руководителей Франции, пришедших к власти в мае текущего года. В конце июля свою сводку публиковал Французский институт общественного мнения, по данным которого за предыдущий месяц рейтинг Макрона сократился сразу на 10 пунктов, составив 54%. Доля недовольных работой нового президента за тот же период увеличилась с 35% до 43%.

Снизился рейтинг доверия в июльском опросе Французского института общественного мнения и у Филиппа, которого Макрон назначил на этот пост сразу после своей победы на президентских выборах в начале мая. В июле положительную оценку работе главы правительства дают 56% опрошенных, тогда как месяцем ранее его поддерживали 64% респондентов.

Фото с сайта gospress.ru

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