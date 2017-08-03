Врачи в госбольницах готовятся к приему пациентов по «страховке»

Поликлиники и больницы готовятся к конкуренции между собой, особенно не хотят уступать частникам в части сервиса.

Как готовятся больницы и поликлиники к работе в условиях медицинского страхования, готовы ли обеспечить сервис и внимание к нуждам пациента, особенно в государственных клиниках, уменьшатся ли очереди на прием к врачам?





Председатель АО «Ассоциация врачей и провизоров» г.Актобе Роза Изтлеуова дала свой комментарий по этим насущным вопросам.





"Наша общественная организация, понимая важность происходящих реформ в отечественной медицине, активно включилась в работу по экспертному сопровождению внедрения системы медицинского страхования. Вся наша система здравоохранения готовилась к этому ответственному шагу долгие годы. Еще со времен внедрения ЕНСЗ, когда впервые начал действовать принцип «деньги идут за пациентом», затем для работы с поставщиками был создан комитет оплаты медицинских услуг и теперь как логичное продолжение реформы на поле деятельности вступил Фонд социального медицинского страхования.





Сегодня каждая вторая жалоба в области здравоохранения касается качества медобслуживания, и тут претензий масса, начиная с квалификации лечащего врача до очередей и грубости медперсонала. Но, что интересно, у нас ведь больше половины врачей – это совместители, работающие в государственной больнице и в частных центрах. При этом в частной клинике эти же врачи вежливо разговаривают, улыбаются, обхаживают каждого пациента. С чем это связано? Наверное, не в последнюю очередь, с материальной заинтересованностью, системой бонусов, поощрений, которые предусмотрены в частном секторе.





Поэтому, мое твердое убеждение в том, что система обязательного медицинского страхования позволит, во-первых, стимулировать работу медицинских учреждений в плане повышения качества медобслуживания, заинтересовать врачей в конечном результате своего труда. Если пролеченный больной не вернулся с рецидивом, не поступил с осложнениями, получил четкую инструкцию по восстановлению здоровья, то почему профессионализм и отношение специалиста к своему делу не должны получать соответствующую оценку и оплату.





Кроме того, мы до сих пор не можем реализовать в полной мере право человека лечиться там, где ему нравится. Но настоящая свобода выбора клиники возможна в условиях медстрахования, потому что все средства на оказание медпомощи будут аккумулироваться у единого плательщика в лице Фонда медстрахования, а он может оплатить счет за лечение больного в любой клинике на территории страны. Раньше в условиях разрозненных бюджетов, к примеру, пациенту с онкозаболеванием было проблематично выехать на лечение за пределы своего региона. На преодоление сложных бюджетных процедур уходило драгоценное время, которое играет против больного. Теперь, когда единый закупщик будет контрактировать услуги поставщиков по унифицированным тарифам, независимо от территориальной принадлежности, таких проблем не будет.





Сейчас мы проводим рейды с проверкой в медицинские организации в качестве простых пациентов. И что мы заметили? Поликлиники и больницы готовятся к конкуренции между собой, особенно не хотят уступать частникам в части сервиса.





Судите сами, раньше в утренние часы пациентов встречали только в регистратуре, работал один процедурный кабинет, очереди были огромные. В настоящее время медорганизации мобилизуют коллектив на встречу и распределение потока посетителей, сразу 3 процедурных кабинета ведут прием. Это позволяет эффективно бороться с очередностью и уделить должное внимание пациентам.





Два года назад на семинаре Всемирной организации здравоохранения обсуждался вопрос внедрения системы медстрахования в Казахстане. Тогда министры здравоохранения разных стран дали высокую оценку стремлению нашей страны к новациям. Уже тогда отмечалось, что благодаря внедрению медстрахования повышается внимание к нуждам пациента, на одного обратившегося больного в рамках медстрахования приходится до 8 человек медицинского персонала.





Говоря о нашей модели медстраховании, нужно подчеркнуть роль солидарной ответственности за здоровье государства, бизнеса и самого гражданина. Это не просто красивые слова, это то, без чего ни одна система здравоохранения не сможет быть эффективной, сколько бы она денег не вкладывала в свое развитие. Здоровье перестало быть личным дело каждого человека, это уже социально-экономическая категория, все больше влияющая на все другие сферы. Здесь должен соблюдаться необходимый баланс государственных гарантий в сохранении здоровья и всех других сторон. Чем раньше мы начнем формировать эту самую главную ответственность, доносить до понимания людей необходимость здорового образа жизни, включая занятия спортом, правильное питание, своевременных обращений к врачу, чем больше мы получим конечного эффекта.





Приведу простой пример. Знакомый поступил в стационар с острым панкреатитом, но продолжал употреблять жирную пищу. Потому что он знал, что помощь бесплатная, и она гарантирована. Если бы больной платил страховку или скажем неустойку на нарушение диеты, то, наверное, старался бы беречь свой организм, следовать указаниям врача и быстрее встать на ноги. При обнаружении рака на ранней стадии, пациента можно спасти при эффективном лечении. Но если, к примеру, он страдает повышенным артериальным давлением вследствие определенного образа жизни, начать следить за своим здоровьем пациент может только сам. Поэтому сознание казахстанцев необходимо менять, выводя вопросы профилактики заболеваний на первый план.





Пациенты обращаются в поликлиники в большинстве своем в запущенной стадии заболевания. При выявлении болезни на ранней стадии, стоимость ее лечения снижается в десятки раз, не говоря уже о пользе для самого пациента. К сожалению, большая часть населения не посещают поликлиники для профилактики, часто работающие люди игнорируют приглашение на прохождение скрининга. Но внимание врачей к этому направлению в рамках системы медстрахования будет возрастать, и, надеюсь, культура здорового образа жизни будет постепенно входить в привычку казахстанцев".