План нации: Цифровизация декларирования значительно сократит время прохождения таможенного контроля

Вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев, в ходе брифинга в пресс-центре Правительства, представил доклад о работе ведомства по реализации Плана нации «100 конкретных шагов», сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК.

Р. Бекетаев доложил о проводимой работе по совершенствованию таможенного и налогового администрирования, созданию условий для участников внешнеэкономической деятельности. Так, в новом Таможенном кодексе будет осуществлен переход на цифровизацию декларирования и внедрен принцип «Единого окна» по экспортно-импортным операциям.

«Если сейчас оформление документов занимает в среднем 2 часа, то с внедрением системы «Астана-1» таможенная декларация, попадая в зеленый коридор, будет выпускаться автоматически», - пояснил Р. Бекетаев.

Он отметил, что «Единое окно» по экспортно-импортным операциям планируется запустить с начала 2019 года. Участник ВЭД при таможенной очистке товаров через единую точку доступа получит все необходимые разрешения государственных органов. Больше не потребуется предоставлять в таможню документы на бумажных носителях.

Также вице-министр рассказал об эффекте от легализации имущества, проведенной в рамках третьего направления Плана нации «Индустриализация и экономический рост».

«В 2016 году мы успешно завершили процедуру легализации имущества и денежных средств. Легализацией смогли воспользоваться более 140 тысяч граждан, а в экономический оборот включились 5,7 трлн тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн тенге и имуществом 1,6 трлн тенге», - сообщил Руслан Бекетаев.

По его словам, из 151 тыс. легализованных объектов недвижимости 9,5 тыс. объектов поставлено на учет как коммерческая недвижимость. Это увеличивает поступление налога на имущество порядка на 800 млн тенге в год.