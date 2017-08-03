Проект нового Налогового кодекса предполагает снижение налоговой ставки для малого бизнеса с 2018 года

В рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» предлагается снизить налоговую ставку для малого бизнеса, начиная с 2018 года, сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Правительства, рассказал первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

Первый вице-министр доложил, что сейчас в Казахстане малый бизнес может выбрать разные варианты оплаты налогов: общеустановленный, подобно компаниям и патент - когда раз в полугодие платится 2% от оборота. В проекте нового Налогового кодекса предлагается снизить налоговую ставку с 2 до 1%, начиная с 2018 года.

«Если обороты большие, то малый бизнес может выбрать режим «упрощенная декларация» - когда раз в полугодие платится 3% с оборота. Она заменяет 2 налога (подоходный и социальный налоги). В проекте Налогового кодекса ограничения по обороту и численности уравнять что для юридических лиц что для индивидуальных предпринимателей. Это улучшение, в первую очередь, для ИП», - сказал Р. Даленов.

Он отметил, что малому бизнесу будет предложен новый режим фиксированного вычета, который выгоден тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль.

«Для таких предпринимателей облагать обороты невыгодно. Поэтому налоговой базой будет разница между доходами и расходами. Крестьяне и фермеры получат право становиться плательщиками НДС, не теряя своего льготного режима. Им также станет разрешено заниматься прочими видами деятельности, и они от этого также не теряют льготный режим. Не будет ограничения входить в кооперативы, быть учредителями в нескольких сельхозпроизводителях и т.д.», - отметил Р. Даленов.