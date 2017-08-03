В ЗКО прошел республиканский турнир «Алаш барысы»

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области в рамках программы Модернизации общественного сознания прошел республиканский турнир по қазақша курес «Алаш барысы» в честь 100-летия со дня образования правительства Алаш. На торжественной церемонии открытия соревнования, организованный первый раз в Сырымском районе, победитель республиканского турнира «Қазақстан барысы – 2017» Еламан Ергалиев поздравил собравшихся и пожелал удачи участникам.





Как сообщил айтыскер-акын Бауыржан Ширмеденулы, в турнире приняли участие более сорока борцов из города Астаны, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, разделившись на две команды по весовым категориям до 90 кг и свыше 90 кг. Сперва определились лучшие в весовой категории до 90 кг.









В этом Сырымские борцы были одними из лучших. Финальная встреча Нурымжана Габбасова и Айбола Уразгалиева была очень интересной. Не упустивший свой шанс Нурымжан Габбасов стал победителем в этой весовой категории. А на пъедестал 3-го места поднялся Айбек Габдешев. Если в весовой категории свыше 90 кг выступили 15 борцов, то почти половина из них приняла участие в традиционном республиканском турнире на кубок Президента РК «Қазақстан барысы».





Один из них Ерназар Хамзин из Жанибекского района, родом из села Акпатер Казталовского района. В этом году он впервые принял участие в турнире «Қазақстан барысы», где его вес превышел чуть более 90 кг. В этот раз ему не было равных. В финале он встретился с Дарханом Темирхановым из Каратобинского района, став победителем и тем самым выиграв главный приз 1 млн тенге. Его тренер – Женис Стамгазиев. Второе место занял – Д.Темирханов, а третье место впервые принявший участие в республиканском турнире «Қазақстан барысы» Темирлан Кульбай.









Стоит отметить, что судили турнир на высоком уровне группа судей под руководством вице-президента по казахской борьбе ЗКО Артура Шергалиева. В спорных моментах были задейстованы видеоповторы, которые показывались по LED экрану. Руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева отметила, что турнир прошел на высоком уровне.





Если учитывать, что целью программы «Рухани жаңғыру» является сохранение национального духа и уважение к истории, то мероприятие, организованное в Сырымском районе, непременно внесет вклад в развитие национального патриотизма.







