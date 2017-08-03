Председатель Алматинского горсуда - У нас нет обязанности выносить оправдательные приговоры

"Мы не обязаны выносить оправдательные приговоры или обвинительные. Мы зависим от обстоятельств дела и все", - Абдиканов.

В рамках круглого стола, состоявшегося 3 августа в Алматы с участием глав ДВД города, прокуратуры, суда, ДГД и др. представителей правоохранительных органов, выступил председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов, передает передает Zakon.kz





В первую очередь, Абдиканов заострил внимание присутствующих на качестве досудебного расследования. По его словам, зачастую в суды поступают "сырые" дела, восполнять которые приходится в рамках судебного разбирательства. По его мнению, следствие ведется без четкого плана, без разработанной схемы, спонтанно, что приводит к тому, что нарушается требование всестороннего и объективного изучения всех обстоятельств дела.





Также глава Горсуда обратил внимание на тот факт, что в последнее время следователи попросту копируют протоколы допросов в другие документы дела, что также не может полно отразить всю картину.





Высказался Абдиканов и о вопросе оправдательных приговоров, а также о проблемах со сделками о признании вины, которые суды не всегда принимают в полном объеме.











"Я хотел сказать о том, что у нас обязанности нет выносить оправдательные приговоры. Согласно требованию УПК, два вида приговора есть - оправдательный и обвинительный. Это зависит от некоторых обстоятельств, от активности участников процесса, насколько вы будете доказывать невиновность своих подзащитных, или меньшую виновность. Конечно, большой арсенал уголовных расследований в органах работает против вас. А мы - нейтральная судебная власть. Поэтому, уважаемые коллеги, говорить, что мы обязаны... Мы не обязаны выносить оправдательные приговоры или обвинительные. Мы зависим от обстоятельств дела и все".



Что же касается оправдательных приговоров, то глава Горсуда уточнил следующее:

"Суды во главу угла всегда ставят интересы права. А если идет отказ (прим.ред.: сделки о признании вины), значит нарушаются чьи-то права. Вы сами знаете, что согласительное производство - это быстрое, скорое, упрощенное судопроизводство, где условия и порядок подписания проверяется. Вместе с тем, если мы получаем отказ в признании вины, тогда суд предоставляет возможность судебных разбирательств с большей гарантией, то есть в обычном порядке. Адвокаты должны понимать, что не в ускоренном порядке предоставляют возможность защиты интересов ваших подзащитных, а в обычном, с большей гарантией, в главном судебном разбирательстве. Мы не сможем, если мы обнаружим нарушение прав третьих лиц, утверждать согласительные производства о признании вины", - отметил Абдиканов.