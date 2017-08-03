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Таджикские власти запрещают родителям называть детей именами Аллаха

3 августа 2017, 16:25

Все граждане Таджикистана должны называть своих детей только именами, перечисленными в официально утвержденном "Реестре национальных имен.

Специальная государственная комиссия запретила родителям назвать двух детей Асмоа и Облокул и потребовала, чтобы они использовали имена, приведенные в государственном каталоге, сообщает РИА Новости со ссылкой на Таджикское телеграфное агентство.

Все граждане Таджикистана должны называть своих детей только именами, перечисленными в официально утвержденном "Реестре национальных имен".

Всего в этом каталоге перечислено более шести тысяч женских и мужских имен. Полный их список был опубликован в апреле 2017 года.
Известно, что детей нельзя называть славянскими именами и названиями предметов.

"После того как в Таджикистане был издан "Реестр национальных" имен, в социальную комиссию при комитете по языку страны обратились родители 26 детей, которые не согласились называть своих новорожденных именами из утвержденного каталога… Комиссия рассмотрела все обращения, в итоге родителям двух детей, которых хотели назвать Асмоа и Облокул, в комиссии отказали", — приводит агентство слова главы комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Гавхары Шарофзоды.

Как пояснили представители лингвистической комиссии комитета по языку, "Облокул — это укороченное от "Алоху Акбар", а Асмоа носит обобщенное значение имен существительных, то есть, не имеет смысла".

Однако на самом деле, отмечают в агентстве, имя Облокул в переводе на русский значит "Раб Аллаха", а Асмоа — производное от Асма. Асма была дочерью ближайшего друга пророка Мухаммеда и стала одной из первых женщин, принявших ислам.

Фото © РИА Новости / Владимир Песня

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