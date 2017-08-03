Контроль за оборотом алкогольной продукции с помощью мобильного приложения

В соответствии с информацией, озвученной на видеосеминаре 27 июля 2017 года, Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан официально запущено мобильное приложение «Wipon Pro» для производителей, оптовых и розничных реализаторов алкогольной продукции, сообщает Управление государственных доходов по городу Костанай.

С целью выявления реализации алкогольной продукции с учетно-контрольными марками неустановленного образца и/или поддельными марками, а также минимизации продажи нелегальной алкогольной продукции ТОО «Вайпойнг» разработана система «Wipon Pro» для оптовых и розничных реализаторов алкогольной продукции, состоящая из следующих модулей:

1. Мобильное приложение «Wipon Pro» по выявлению нелегальной алкогольной продукции через сканирование штрих кода на учетно-контрольной марке (далее - УКМ). Приложение доступно для скачивания на Apple App Store и Google Play Market;

2. Мобильное приложение «Wipon Pro Scan», совместимое с промышленными мобильными компьютерами на базе Android со встроенным лазерным сканером. Приложение будет доступно для скачивания в августе 2017 года на Google Play Market;

3. Программное обеспечение «Wipon Pro» для персональных компьютеров и ноутбуков с операционной системой Windows. Программное обеспечение будет доступно для скачивания в августе 2017 года на официальном сайте www.wiponapp.com;

4.Аналитический центр по выявлению точек реализации нелегального алкоголя, доступный для Комитета и его территориальных подразделений по ссылке www.cabinet.wiponapp.com (через авторизацию: логин и пароль).

Согласно части 3 статьи 282 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» нарушение условий оборота и перемещения этилового спирта и алкогольной продукции, совершенное в виде хранения и реализации без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок и (или) считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками - влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП, на субъектов малого предпринимательства - в размере 75 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 150 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 200 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере 600 МРП, с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения.