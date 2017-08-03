В России задержали подозреваемых в убийстве двух жителей Темиртау

Решается вопрос об их экстрадиции в Республику Казахстан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области совместно сотрудниками Уфимского линейного управления МВД России на транспорте был установлены подозреваемые, в поезде, следовавшем по маршруту «Новосибирск-Белгород» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.





Оперативными действиями полицейских подозреваемые были задержаны на станции Уфа. Задержанные признались, что 28 июля текущего года из за неприязненных отношении убили двух жителей города Темиртау Карагандинской области.





В настоящий момент решается вопрос об их экстрадиции в Республику Казахстан.



