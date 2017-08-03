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В России задержали подозреваемых в убийстве двух жителей Темиртау

3 августа 2017, 16:26

Решается вопрос об их экстрадиции в Республику Казахстан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области совместно сотрудниками Уфимского линейного управления МВД России на транспорте был установлены подозреваемые, в поезде, следовавшем по маршруту «Новосибирск-Белгород», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Оперативными действиями полицейских подозреваемые были задержаны на станции Уфа. Задержанные признались, что 28 июля текущего года из за неприязненных отношении убили двух жителей города Темиртау Карагандинской области.

В настоящий момент решается вопрос об их экстрадиции в Республику Казахстан.

Фото: vestikavkaza.ru

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