Министерство финансов РК проинформировало о ходе реализации Плана Нации «100 конкретных шагов»

В рамках Плана Нации за Минфином закреплено 8 шагов, из которых три уже исполнены, сообщает Пресс-служба Министерства финансов РК.

«В рамках третьего направления «Индустриализация и экономический рост» в 2016 году мы успешно завершили процедуру легализации имущества и денежных средств (41 Шаг). Легализацией смогли воспользоваться более 140 тыс. граждан, а в экономический оборот включились 5,7 трлн. тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн. тенге и имуществом 1,6 трлн. тенге», - проинформировал вице-министр финансов Руслан Бекетаев на заседании Правительства РК.

По его словам, из 151 тыс. легализованных объектов недвижимости 9,5 тыс. объектов поставлено на учет как коммерческая недвижимость. Это увеличивает поступление налога на имущество порядка на 800 млн. тенге в год.

Замглавы Минфина также рассказал о преимуществах принятых Минфином законов «О госзакупках» (в 2015 году) и по вопросам реабилитации и банкротства (Шаг 56.4), которые намного облегчат жизнь отечественному бизнесу.

Руслан Бекетаев проинформировал и о проводимой Минфином работе по совершенствованию таможенного и налогового администрирования, созданию условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Так, в новом Таможенном кодексе будет осуществлен переход на цифровизацию таможенного декларирования (Шаг 38) и внедрен принцип «Единого окна» по экспортно-импортным операциям.

«Если сейчас оформление документов занимает в среднем 2 часа, то с внедрением системы «Астана-1» таможенная декларация, попадая в зеленый коридор, будет выпускаться автоматически», - пояснил вице-министр финансов РК.

На 1 августа 2017 года системой обработано 25 848 деклараций.

«Единое окно» по экспортно-импортным операциям планируется запустить с начала 2019 года. Участник внешнеэкономической деятельности при таможенной очистке товаров получит через единую точку доступа все необходимые разрешения государственных органов, т.е. бизнесмену уже не надо будет предоставлять в таможню документы на бумажных носителях», - рассказал Руслан Бекетаев.

С 1 января 2018 года (Шаг 40) будет введен режим таможенной очистки «Постфактум», вследствие чего все участники ВЭД смогут пользоваться товарами сразу после пересечения границы, а таможенную декларацию можно будет заполнить в течение 10- 40 дней после ввоза товара.

С 1 октября текущего года Минфин запускает модуль «Виртуальный склад» (Шаг 39). В этом случае без оприходования товаров на склад их невозможно реализовать, тем самым пресекаются мошеннические операции и выписка лжеЭСФ.

С 2020 года планируется введение всеобщего декларирования. Приемом налоговых деклараций займется корпорация «Правительство для граждан» (Шаг 43).