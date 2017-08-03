В Караганде за два дня мотоциклисты 22 раза нарушили ПДД

Несколько любителей двухколесного транспорта управляли без государственных регистрационных номерных знаков, один - с подложным госномером.

С начала текущего года в Караганде произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 7 человек получили травмы , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МПС УВД г. Караганды.





В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств и предупреждения нарушений правил дорожного движения с их стороны с 1 по 2 августа 2017 года на территории города Караганды проводилось профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в рамках кампании «Неделя безопасности дорожного движения».





В период проведения мероприятия среди сотрудников полка дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы и административной полиции УВД г.Караганды были созданы специальные группы, ориентированные на работу с водителями мототранспортных средств, нарушающих правила дорожного движения и передвигающихся на мотоциклах без регистрации в ОВД.





В каждом территориальном отделе полиции создавались группы разбора из числа сотрудников ювенальной полиции для работы с водителями мототранспорта, не достигших совершеннолетия.

За два дня августа мотоциклисты допустили 22 нарушений правил дорожного движения, 5 любителей двухколесного транспорта управляли без государственных регистрационных номерных знаков, 1 – с подложным государственным номером. Еще один водитель сел за руль мотоцикла в алкогольном опьянении, будучи лишенным водительского удостоверения, на которого было возбуждено уголовное дело по ст. 346 ч.1 Уголовного кодекса РК





За период проведения отработок на штрафную стоянку выдворено 6 единиц мототранспорта.



