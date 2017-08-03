В Караганде за два дня мотоциклисты 22 раза нарушили ПДД
3 августа 2017, 16:35
Несколько любителей двухколесного транспорта управляли без государственных регистрационных номерных знаков, один - с подложным госномером.
С начала текущего года в Караганде произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 7 человек получили травмы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МПС УВД г. Караганды.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств и предупреждения нарушений правил дорожного движения с их стороны с 1 по 2 августа 2017 года на территории города Караганды проводилось профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в рамках кампании «Неделя безопасности дорожного движения».
В период проведения мероприятия среди сотрудников полка дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы и административной полиции УВД г.Караганды были созданы специальные группы, ориентированные на работу с водителями мототранспортных средств, нарушающих правила дорожного движения и передвигающихся на мотоциклах без регистрации в ОВД.
В каждом территориальном отделе полиции создавались группы разбора из числа сотрудников ювенальной полиции для работы с водителями мототранспорта, не достигших совершеннолетия.
За два дня августа мотоциклисты допустили 22 нарушений правил дорожного движения, 5 любителей двухколесного транспорта управляли без государственных регистрационных номерных знаков, 1 – с подложным государственным номером. Еще один водитель сел за руль мотоцикла в алкогольном опьянении, будучи лишенным водительского удостоверения, на которого было возбуждено уголовное дело по ст. 346 ч.1 Уголовного кодекса РК.
За период проведения отработок на штрафную стоянку выдворено 6 единиц мототранспорта.
"Мы призываем всех водителей и гостей нашего города, управляющих мототранспортом, не нарушать правила дорожного движения, не допускать аварийных ситуаций и управления в нетрезвом состоянии, и в ночное время суток не нарушать сон наших горожан скоростными погонями", - говорится в сообщении.
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