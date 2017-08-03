Эксперт назвал подходящего соперника для "Астаны" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Также он отметил грамотную игру астанчан в обороне в ответном матче с "Легией".

Известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов прокомментировал Vesti.kz игру "Астаны" против "Легии" в Варшаве, а также выразил надежду на успешное выступление столичного клуба в раунде плей-офф Лиги чемпионов.





- Самое главное - задача решена. А она заключалась не только в прохождении "Легии", но и в обеспечении осенних еврокубковых игр. И я уже как-то отмечал, что победа "Астаны" над поляками по сумме двух игр не станет сенсацией. И ответный матч подтвердил мои слова. Первый тайм вообще получился равный. Был момент у соперника, когда беспрепятственно пробивал головой. Других моментов и не вспомнить. Также статистика показала, что команды поровну владели мячом. "Астана" очень грамотно сыграла тактически, отодвинув игру от своих ворот.





Во втором тайме "Легии" уже терять было нечего и она усилила давление, вследствие чего наша команда непроизвольно прижималась к своим воротам. Плюс поляки начали раскатывать мяч по всему фронту атаки, что, конечно, отнимало много сил у наших футболистов. И потом травмы немного повлияли на игру "Астаны". В любом случае она грамотно оборонялась и без суеты. Да, со стандарта получили гол. Тем более каждый угловой таил в себе опасность. Это и сказалось. Упустили этот момент. В целом сыграли достойно, - рассказал Кожабергенов.





- В следующем круге "Астану" ждут не менее серьезные соперники. С кем из них было бы предпочтительно сыграть нашему чемпиону?





- Наверное, с "Марибором". "Селтик" - злой рок для наших клубов. Боевитая и очень серьезная команда. И с хорошим тренером. Против "Олимпиакоса" тоже непросто играть. Поэтому было бы неплохо, если бы жребий попал на словенцев.





- Малый или Постников смогут в полной мере заменить выбывшего на долгий срок из-за травмы Аничича?





- Если Стойлов выпустил на замену Постникова, значит, он выглядит предпочтительнее Малого. Да и в последнее время Малый толком не играл. Но травма Аничича - потеря серьезная. Все же ключевой игрок обороны, хорошо взаимодействовавший с Логвиненко.





- Не помешает ли футболистам "Астаны" в раунде плей-офф мысль о том, что они уже завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы?





- Сам гимн Лиги чемпионов намного больше вдохновляет и радует слух игроков, чем непривычный гимн Лиги Европы. Лига чемпионов - намного более престижный в спортивном и экономическом плане еврокубковый турнир. Но, прежде всего, в спортивном отношении. Так что "Астана" приложит все усилия, чтобы успешно выступить на последней стадии отборочного турнира.





Напомним, что "Астана" проиграла "Легии" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но по сумме двух игр прошла в следующий этап турнира. Своего следующего соперника астанчане узнают в ходе жеребьевки 4 августа.





В случае победы в раунде плей-офф "Астана" попадет в групповую стадию Лиги чемпионов. В случае поражения выступит в групповом этапе Лиги Европы.



