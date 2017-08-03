Проверить продукты питания на качество с помощью экспертизы предлагает Министерство здравоохранения жителям Астаны

Проверить продукты питания на качество с помощью экспертизы предлагает сегодня министерство здравоохранения жителям Астаны. В столице Казахстана запустили акцию «Выбирай безопасный продукт», передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках акции специалисты проводят экспресс лабораторные исследования, проверяют содержание нитратов в овощах и фруктах, проводят контроль термической обработки продуктов питания, определяют качество пастеризации, свежести рыбы, натуральности меда, вина и других продуктов питания. Организаторы - Минздрав и Национальный центр экспертизы.

«Любой потребитель может подойти к нашим лаборантам и провести как микробиологические исследования, так и физико-химические. То есть могут определить, например, кислотность молока, мед на натуральность, могут посмотреть сезонные бахчевые и овощные культуры на наличие нитратов», - сказала руководитель отдела охраны общественного здоровья департамента охраны общественного здоровья комитета общественного здоровья министерства здравоохранения РК Жанар Оразалина.

Стоит отметить, что акция будет проходить на постоянной основе, не реже двух раз в месяц на территории рынков и городских центров торговли. Причем не только в Астане, но и по всей республики.

Эксперты отмечают, чаще всего предприниматели добросовестно относятся к своим обязанностям, знают, что несут ответственность за безопасность пищевой продукции. А потому серьезных нарушений не зафиксировано.

«Эта продукция исследуется перед тем, как попасть на рынок. Но для того, чтобы потребитель бы перестрахован, мы предлагаем провести дополнительное исследование в точках продажи. Потому что не каждый потребитель знает, что можно попросить лабораторные исследования у продавца. Зачастую покупатель приходит, приобретает и уходит. А сейчас он может подойти и на бесплатной основе провести исследования любого продукта, это уникальная возможность для людей», - пояснила Жанар Оразалина

По словам сотрудников национального центра экспертизы, чаще всего нитраты встречаются в арбузах в начале июня, реже в дынях и ранних баклажанах. Конечно, есть нитраты и в других продуктах, но все в пределах допустимой нормы.

Впрочем, в норме, по заверению экспертов, овощи и фрукты, поставляемые в Казахстан из Китая. А их вкусовые качества - следствие отличного от нашего климата.

Татьяна Ковалева