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Нурлан Ермекбаев высказался о ношении хиджабов в Казахстане

 

Министр по делам религий и общественного согласия Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в СЦК высказался о допустимости ношения хиджаба в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.

По его словам, министерством по делам религий и гражданского общества РК рассматривается внесение ряда поправок в некоторые законодательные акты.

«Инициатива исходит от гражданского общества. В том числе, есть предложение о запрете на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующее распознаванию личности. Это сегодня распространенный международный опыт. Он продиктован, соображениями общественной безопасности, этики, сохранения национальных культурных традиций», - сказал Нурлан Ермекбаев.

Редакция этой нормы обсуждается с общественностью и экспертами.

По поводу ношения хиджабов в школах, спикер отметил, что этот вопрос, находится в компетенции министерства образования и науки.

«Есть приказ министерства образования и науки относительно соблюдения формы одежды. Это полноценный законодательный акт, зарегистрированный в министерстве юстиции. Он имеет силу закона и поэтому в школах, как в некоторых других учреждениях действуют светские законы, нормативно-правовые акты, а не требования шариата, требования различных религиозных верований и конфессий», - сказал Нурлан Ермекбаев.

 

3 августа 2017, 16:48
Источник, интернет-ресурс: Службы центральных коммуникаций при Президенте РК

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