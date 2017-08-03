Роскосмос проверит аэродромы Байконура
3 августа 2017, 16:53
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что правительство РФ поручило Минтрансу, Росавиации и госкорпорации "Роскосмос" проверить техническое состояние воздушных судов и аэродромного оборудования.
Представитель Роскосмоса подтвердил, что госкорпорация получила от правительства поручение провести проверку на аэродромах Крайний и Юбилейный на Байконуре, передает РИА Новости.
"Документ получен, предписания будут выполнены", — сказал РИА Новости представитель "Роскосмоса".
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что правительство РФ поручило Минтрансу, Росавиации и госкорпорации "Роскосмос" проверить техническое состояние воздушных судов и аэродромного оборудования, аэродромов Крайний и Юбилейный, расположенных на Байконуре, а также тарифную политику и качество обслуживания пассажиров авиакомпаниями, выполняющими рейсы на Байконур.
Фото © РИА Новости / Максим Блинов
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