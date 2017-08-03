Тенге незначительно укрепился

Курс нацвалюты в обменниках келеблется от 336 до 340 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам , сообщает , сообщает zakon.kz





По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 335,53 тенге за доллар США при объеме торгов 273 000 тыс. долларов США. Напомним, что по итогам утренней сессии средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 336,06 тенге за доллар.





По доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.





Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 398,50 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро.





Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5097 тенге за рубль при объеме торгов 6 036 100 тыс. рублей;





Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 335,71 тенге за доллар (+0,50 тенге), суммарный объем торгов – 411 950 тыс. USD (-82 050 тыс. USD).



