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В Алматы горели складские помещения

3 августа 2017, 16:56

Площадь пожара составила 400 кв.м.

В Алматы горели склады. Об этом пресс-служба ДЧС Алматы сообщила на своей страничке в Instagram, передает Zakon.kz.

3 августа в 12:28 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складов по адресу: Медеуский район, ул. Татибекова 10.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 12:33 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля нефункционирующего склада. Была угроза распространения огня на соседние здания.

Принятыми мерами пожарных предотвращено распространения огня на расположенные вблизи склады и контейнеры. Пожар локализован в 13:17 часов и ликвидирован в 13:51 часов. Площадь пожара составила 400 кв.м.

Фото: instagram.com/@pressadchsalmaty

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