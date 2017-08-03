В Алматы горели складские помещения

В Алматы горели склады. Об этом пресс-служба ДЧС Алматы сообщила на своей страничке в Instagram , передает , передает Zakon.kz





3 августа в 12:28 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складов по адресу: Медеуский район, ул. Татибекова 10.





Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 12:33 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля нефункционирующего склада. Была угроза распространения огня на соседние здания.





Принятыми мерами пожарных предотвращено распространения огня на расположенные вблизи склады и контейнеры. Пожар локализован в 13:17 часов и ликвидирован в 13:51 часов. Площадь пожара составила 400 кв.м.



