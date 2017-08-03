Презентация Глобальной оценки национальной статистической службы Республики Казахстан

3 августа 2017 года в Комитете по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан состоялась презентация Отчета по Глобальной оценке национальной статистической системы Республики Казахстан.

Оценка национальной статистической системы Республики Казахстан была проведена в партнерстве между Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и Евростатом, статистическим управлением Европейского Союза. Данное мероприятие было инициировано ЕЭК ООН по запросу Комитета по статистике в 2016 г.

Глобальная оценка представляет собой обзор национальной статистической системы для выявления сильных и слабых сторон и выработки рекомендаций по улучшению статистической деятельности. Оценка основывается на обширном анализе, выполненном в ходе двух миссий экспертов в Комитет по статистике в октябре 2016 г. и марте 2017 г.

В ходе данных миссий органы государственной статистики представили полную информацию по всем этапам статистического производства всех отраслей статистики. Для международных экспертов были организованы прямые встречи с респондентами и различными группами пользователей статистической информации (представители центральных и местных государственных органов, научного сообщества, международных организаций, СМИ и другие).

Главной целью настоящей оценки было определение степени соответствия статистической системы Казахстана международным и европейским стандартам и нормам в области статистики и выработка рекомендаций по ее дальнейшему совершенствованию. Одной из задач оценки также было содействие в определении приоритетов и планировании долгосрочного развития официальной статистики в Казахстане.

В своем заключительном отчете международные эксперты отметили существенный прогресс в статистической деятельности РК с 2008 года, когда была проведена последняя международная оценка. Было отмечено значительное улучшение человеческих и технических ресурсов, высокий уровень профессионализма сотрудников Комитета, улучшение правовой основы, укрепление международного сотрудничества, и другие. В ходе анализа статистической системы экспертами выявлено улучшение статистических методологий и расширение использования международных стандартов.

Согласно заключению группы экспертов Комитет обладает достаточным потенциалом для того, чтобы стать не получателем, а поставщиком технической помощи в ряде областей официальной статистики, в том числе для национальных статистических служб Центральной Азии.

В целом, заключительный отчет международных экспертов содержит более ста подробных технических рекомендаций, нацеленных на дальнейшее совершенствование и планирование национальной статистической системы Республики Казахстан.