В Астане полицейские задержали серийного грабителя
3 августа 2017, 17:00
Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Столичными полицейскими задержан подозреваемый в ряде грабежей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
В департамент с заявлением обратилась жительница столицы . Она рассказала, что 1 августа в одном из кафе, неизвестный сорвал золотую цепочку и вырвал из рук сотовый телефон на сумму более 150 тысяч тенге. За неделю до этого подозреваемый похитил сотовый телефон с комнаты одной из гостиниц столицы. Другое заявление поступило от гражданки о том, что неизвестный похитил сумку с деньгами и сотовый телефон на сумму около 300 тысяч тенге.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность грабителя. Им оказался 37-летний мужчина. В настоящее время он водворен в Изолятор временного содержания ДВД г. Астаны, проводится расследование по статье (грабеж) УК РК. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших от рук грабителя просят позвонить по телефонам 8 (7172) 71-66-41, сот. 8 778 155 56 07.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871457-a7c6bd65b7f1f5dcdc03e8a24c26609e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...