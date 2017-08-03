В Астане полицейские задержали серийного грабителя

Столичными полицейскими задержан подозреваемый в ряде грабежей , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





В департамент с заявлением обратилась жительница столицы . Она рассказала, что 1 августа в одном из кафе, неизвестный сорвал золотую цепочку и вырвал из рук сотовый телефон на сумму более 150 тысяч тенге. За неделю до этого подозреваемый похитил сотовый телефон с комнаты одной из гостиниц столицы. Другое заявление поступило от гражданки о том, что неизвестный похитил сумку с деньгами и сотовый телефон на сумму около 300 тысяч тенге.





"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность грабителя. Им оказался 37-летний мужчина. В настоящее время он водворен в Изолятор временного содержания ДВД г. Астаны, проводится расследование по статье (грабеж) УК РК. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - говорится в сообщении ведомства.





Пострадавших от рук грабителя просят позвонить по телефонам 8 (7172) 71-66-41, сот. 8 778 155 56 07.



