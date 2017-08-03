Будут ли иностранные граждане участвовать в системе ОСМС?

Будут ли иностранные граждане участвовать в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС) и какой объем гарантированной медпомощи они будут получать. Ответы на эти вопросы опубликованы на странице Фонда медицинского страхования в Facebook.

«Прежде всего, нужно отметить, что не все иностранцы имеют право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования. Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, а также оралманы пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан. Это значит, что для получения помощи в системе страхования за них также должны осуществляться соответствующие выплаты», — сообщили в Фонде.

Оказание медицинской помощи трудовым мигрантам из стран ЕАЭС оговорено в отдельном документе.

«Что касается иностранцев-трудовых мигрантов из ЕАЭС, то согласно пунктам 4 и 5 Протокола об оказании медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам семей (приложения № 30 к Договору о ЕАЭС), государства-члены на своей территории предоставляют трудящимся государств-членов и членам семей права на получение бесплатной в экстренной и неотложной формах в том же порядке и на тех же условиях, что и гражданам государства трудоустройства. Экстренная и неотложная помощь оказывается этим лицам бесплатно, независимо от наличия медицинского страхового полиса. В случае продолжения лечения после устранения непосредственной угрозы жизни пациента или здоровью окружающих оплата фактической стоимости оказанных услуг осуществляется непосредственно пациентом или из иных источников, не запрещенных законодательством государства трудоустройства, по тарифам или договорным ценам», — пояснили в Фонде медицинского страхования.

Иммигрантам оказывается бесплатная медицинская помощь при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с перечнем заболеваний. В остальных случаях медицинская помощь оказывается на платной основе.

Объем медицинской помощи в рамках ГОБМП для иностранцев — трудовых мигрантов из ЕАЭС, определен Договором о ЕАЭС, то есть им предоставляется экстренная и неотложная медицинская помощь.

Кроме этого, иностранцы могут получить медицинскую помощь при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. В этом перечне 19 инфекционных заболеваний.

1.Дифтерия

2.Корь

3Краснуха

4.Коклюш

5.Скарлатина

6.Ветрянаяоспа

7.Эпидемический паротит

8.Паратифы А, В С

9.Полиомиелит

10.Атипичны формы гриппа

11.Менингококковая инфекция

12.Холера

13.Брюшной тиф

14.Туберкулез (легочный туберкулез с бактериовыделением до достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие микобактерии туберкулеза; остропрогрессирующие формы туберкулеза (менингит, милиарный туберкулез) до достижения состояния, не представляющего угрозы для жизни больного и достижения двукратной конверсии мазка мокроты на наличие микобактерии туберкулеза; туберкулез позвоночника, осложненный нарушением функции спинного мозга, до достижения состояния, позволяющего самостоятельно передвигаться без медицинского сопровождения.