В Тайланде голодный медведь напал на туриста, который дразнил его едой
3 августа 2017, 17:24
На кадрах, опубликованных изданием Mirror, видно, как медведь сперва оглушает Найфума, а затем тащит его в своё логово.
36-летний Найфум Проматрее из Таиланда отдыхал с друзьями в провинции Пхетчабун. Посещая местный храм, он решил подразнить едой содержащегося там медведя, но хищник оказался быстрее и ловче, чем рассчитывал турист, и затащил наглеца в вольер, пишет Life.ru.
Вероятнее всего, зверь планировал спокойно пообедать вдали от посторонних глаз, но ему помешали друзья туриста. Медведя удалось отогнать от жертвы с помощью длинного шеста, и раненого мужчину вытащили из вольера.
Внимание! Кадры содержат сцены жестокости
Спасательные службы Таиланда сообщили, что турист выжил и даже способен говорить.
За день до происшествия монахи обратились к общественности с просьбой о пожертвованиях. Они рассказали, что содержащиеся при храме животные не получают достаточного количества еды. На основании этого можно предположить, что Найфум Проматрее знал о бедственном положении медведя и сознательно издевался на хищником.
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