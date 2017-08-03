В Тайланде голодный медведь напал на туриста, который дразнил его едой

На кадрах, опубликованных изданием Mirror, видно, как медведь сперва оглушает Найфума, а затем тащит его в своё логово.

36-летний Найфум Проматрее из Таиланда отдыхал с друзьями в провинции Пхетчабун. Посещая местный храм, он решил подразнить едой содержащегося там медведя, но хищник оказался быстрее и ловче, чем рассчитывал турист, и затащил наглеца в вольер, пишет пишет Life.ru





Вероятнее всего, зверь планировал спокойно пообедать вдали от посторонних глаз, но ему помешали друзья туриста. Медведя удалось отогнать от жертвы с помощью длинного шеста, и раненого мужчину вытащили из вольера.





Внимание! Кадры содержат сцены жестокости



