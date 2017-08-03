5 самых важных побед Владимира Кличко, который принял решение завершить карьеру

Сегодня 41-летний украинский боксер Владимир Кличко сделал громкое заявление . Он отказался от проведения реванша с британцем Энтони Джошуа и принял решение о завершении профессиональной карьеры.





Несомненно, он сделал очень много для бокса, несмотря на то, что многие фанаты его невзлюбили за скучную манеру ведения поединка.





Давайте вспомним самые важные бои в карьере украинца.





Владимир Кличко - Паэа Вольфграмм





Олимпиада 1996, финал





Владимир Кличко отправился в 1996 году на Олимпиаду в Атланту. Первоначально должен был ехать брат Владимира, Виталий, но у Виталия был обнаружен положительный тест на стероиды. Владимир Кличко заменил брата на соревнованиях. На своём пути Владимир победил Лоуренса Клей-Бея, Аттилу Левина из Швеции, в полуфинале встретился с Алексеем Лезиным, и взял реванш за первое поражение, а в финале одержал победу над боксёром из Тонга, Паэа Вольфграммом. Владимир Кличко завоевал золотую медаль, став таким образом первым человеком европеоидной расы, сумевшим завоевать этот титул, в супертяжёлом весе. После удачной любительской карьеры братья Кличко перешли в профессиональный бокс.





Владимир Кличко - Фабиан Меза





Профессиональный дебют, 16 ноября 1996 год









Владимир Кличко - Хасим Рахман













На 13 декабря 2008 года в САП-Арене города Мангейма был запланирован бой Владимира Кличко с обязательным противником Александром Поветкиным. Но в октябре Поветкин получил травму во время пробежки в лесу, и его бой с Кличко был отменён. Однако менеджмент Кличко нашёл противника на замену Поветкину — им стал бывший двукратный чемпион мира Хасим Рахман.





Поединок оказался неравным: Владимир явно доминировал на протяжении всего боя. Рахман оказался в нокдауне, а в начале 7-го раунда уже не мог защищаться от ударов Кличко, после чего судья остановил бой. Владимир Кличко победил техническим нокаутом.

Владимир Кличко - Дэвид Хэй













2 июля 2011 года состоялся долгожданный объединительный поединок Владимира Кличко с Дэвидом Хэем. Бой совершенно не оправдал ожиданий «мясорубки» и «нервного срыва». Проходил динамично, в основном на дальней дистанции, клинчей было мало. Кличко работал первым номером, не стремился форсировать события, работая левым джебом, лишь изредка пуская в ход правый кросс, сохраняя предельную концентрацию и спокойствие, невзирая на провокации со стороны соперника. Контратаки, на которые так рассчитывал Дэвид, удавались редко.

Владимир Кличко - Александр Поветкин













Победу одержал действующий чемпион мира Кличко единогласным решением судей. Поветкин в каждом раунде пытался идти в атаку, но все время пропускал большое количество ударов. Несколько раз россиянин оказывался на настиле ринга, но затем вставал и продолжал поединок. Ни одного раунда Александр так и не выиграл.





На кону - Титул чемпиона мира по версиям IBF, IBO 6-ая защита; по версии WBO 2-ая защита Кличко.На кону - Титул чемпиона мира по версиям IBF, IBO - 10-ая защита, по версии WBO - 6-ая защита, титул чемпиона The Ring - 3-я защита. Титул чемпиона WBA - 3-я защита Хэя.На кону - Титул чемпиона мира по версиям IBF, IBO - 15-ая защита, по версии WBO - 11-ая защита, по версии суперчемпиона WBA - 5-я защита Кличко, титул чемпиона The Ring - 8-ая защита.