СЭР РК выявила фальшивомонетчика, подпольные цеха алкоголя и подпольные казино

Из денежного оборота изъято более 570 поддельных тенге на общую сумму 986 600 тенге.

Сумма причиненного ущерба от незаконной деятельности финансовых пирамид за первое полугодие 2017 года составила 11 миллионов тенге. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе экономических преступлений МНЭ РК рассказал руководитель управления профилактической работы и контроля Арман Есембаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«За полугодие в производстве находилось 21 уголовное дело, зарегистрировано восемь преступлений. Сумма причиненного ущерба от незаконной деятельности финансовых пирамид составила свыше 11 миллионов тенге, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 2,6 миллионов тенге», - сказал он.





Помимо этого, за отчетный период из денежного оборота изъято 571 единица поддельных тенге на общую сумму 986 600 тенге. Обнаружено 37 купюр долларов на общую сумму 3 700 долларов, три купюры евро на 1200 евро и девять купюр рублей на 12 020 российских рублей.





«В ходе оперативно-следственных мероприятий выявлен изготовитель фальшивых денежных купюр и группа сбытчиков. Ранее судимый гражданин Б., путем копирования на принтерах изготавливал поддельные банкноты достоинством 5000 тенге различных серий и номеров. Поддельные деньги сбывались на территории городов Уральска и Актобе. Группа лиц, которая занималась сбытом, осуждена на срок более 5 лет, в отношении гражданина Б., продолжаются следственные мероприятия» - привел пример Есембаев.





Также пресечена деятельность 28 подпольных цехов алкогольной продукции, из оборота изъято 381 тысяча учетно-контрольных марок, 1,7 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции и около 76 тысяч литров спирта.





«Проводимые мероприятия не только предотвращают теневой оборот, но и направлены на сохранение жизни и здоровья граждан. Так как изъятый суррогатная алкогольная продукция изготавливалась кустарным способом с нарушением всех санитарных норм» - добавил он.





Кроме того, за полугодие текущего года СЭР изъяла наркотические средства, из них марихуана- 5,4 килограмма, гашиш 9,3 килограмма. Ведется работа по противодействию незаконного игрового бизнеса. По оперативной информации и помощи бдительных граждан пресечена деятельность 97 псевдолотерейных терминалов, 114 электронных казино и 87 других видов терминалов.





«Азартные игры — это психологическая зависимость игроков и снижение благосостояния граждан. Усиление контроля и ужесточение законодательной базы открывает множество «теневых» возможностей. В настоящее время правительством РК инициируется внесение изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам игорного бизнеса» - прокомментировал он.





По его словам, на территории Павлодарской области был выявлен факт деятельности ОПГ которая осуществляла незаконный игорный бизнес на протяжении 2015-2017 гг. Следствием установлено, что теневой доход ОПГ в размере более 259 млн. тг. полученных от организации и содержания онлайн казино.





«Указанное ОПГ действовало от имени 15 ИП и имитировала законность своей деятельности. На имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 1,2 млрд. тенге».





Автор: Татьяна Ковалева, Астана