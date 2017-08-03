В Казахстане сурдлимпийцев приравняют к олимпийцам

Казахстанская сборная с 7 медалями закончили соревнования на 25 месте. В нашей копилке 1 золото, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Это самый лучший результат нашей сборной за всю историю участия в Сурдлимпийских играх.

В Министерстве культуры и спорта РК состоялась торжественная церемония чествования казахстанских спортсменов — победителей и призеров XXIII Сурдлимпийских игр 2017 года. Спортсменов лично поздравил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, он пообещал, что в течении года сурдлимпийцев приравняют к олимпийцам, передает корреспондент BNews.kz





Казахстанская сборная с 7 медалями закончили соревнования на 25 месте. В нашей копилке 1 золото, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Это самый лучший результат нашей сборной за всю историю участия в Сурдлимпийских играх.





«Казахстан выступил в девяти видах спорта, выступил очень хорошо, впервые в истории сурдлимпийского спорта завоевано 7 медалей в трех достоинствах, дебютировали новые вида спорта как таэкводно», — сказал государственный тренер по инвалидному спорту Ерназар Бексултанов корреспонденту Bnews.kz .





Аян Абдраш в весе до 58 кг завоевал золотую медаль по таеквондо, дзюдоист Шаяхмет Канапьянов, выступающий в весовой категории 66 кг, завоевал серебро Сурдлимпийских игр, Валентина Антоненко, выступающая в весе до 68 кг по таеквондо, получила бронзу, борец Хайтархан Шонгу в весе до 130 кг выиграл бронзу по греко-римской борьбе.





«Любая медаль на Сурдлимпийских играх для меня была радостью, золото — это пик Олимпа, этого не передать словами. К играм мы готовились годами.Таэквондо занимаюсь 10 лет», — сказал золотоносец Аян Абдраш.





Елена Салмина, выступающая в весе до 61 кг по каратэ, завоевала бронзовую медаль, борец вольного стиля Асылжан Тажиев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг, также в командной игре по настольному теннису Казахстан завоевал бронзу.

Честь Казахстана защищали серебряные призеры чемпионата мира 2016 года среди спортсменов с нарушением слуха Данияр Искендиров, Канат Конкубаев и Гаип Данияров.





В поздравительной речи министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что впервые в истории Казахстана достигнуты высокие результаты в Сурдлимпийских играх.





«Как вы знаете, в Казахстане принят закон „О изменениях и дополнениях в Закон о физической культуре и спорта“, где мы впервые прописали развитие спорта в паралимпийских и сурдолимпийских играх. Мы уверены, что с изменениями сурдолимпийский спорт будет двигаться интенсивно. В прошлом году впервые смогли призовой фонд паралимпийских игр приравнять к основным победителям и перед нами стоит задача. Я могу вам с уверенностью сказать, что в течении года мы решим, что и победители сурдлимпийских игр будут приравнены к основным победителям», — сказал А.Мухамедиулы.





По словам гостренера по инвалидному спорту, некоторые страны очень хорошо подготовились и неожиданно показали хороший результат.





«Делегация России привезла свыше 500 спортсменов, а у нас было 50 спортсменов. Общая количество медалей Россия завоевала свыше ста, около 50 золотых медалей собрала. Большой соперник — Турция, Украина большую делегацию привезла. Нужно отметить, что был представлен 21 вид спорта, мы присутствовали в 9 видах. В настольном теннисе всегда лидирует Китай, но, несмотря на это, наши спортсмены показали высокий класс», — добавил Е.Бексултанов.





По законодательству олимпийцы получают 250 тыс долларов и недвижимость в зависимости от призового места, сурдлимпийцы — в 5 раз меньше и квартиры соответственно. Кроме того, поощряться будут личные тренеры, главный тренер и первый тренер, работавший со спортсменом.







