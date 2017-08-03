В Алматы с колокольни Вознесенского собора впервые сняли кресты

Кресты, пережившие революцию и советское время, впервые сняты с колокольни Вознесенского собора в Алматы, пишет МИА «Казинформ».

Памятник истории и культуры республиканского значения сегодня не похож сам на себя. Собор обнесен заборами, а вместо крестов на куполах торчат оголенные шпили. Все дело в реставрации, ожидающей уникальное здание Алматы.

Ключарь Вознесенского кафедрального собора протоиерей Александр Суворов поспешил успокоить казахстанцев - после реставрации сверкающие кресты будут возвращены на место и засияют, как и сам собор, новыми красками.

«По благословлению митрополита начата реставрация Вознесенского кафедрального собора. Планируется сделать полные реставрационные работы внутри и снаружи. В последний раз работы подобного уровня выполнялись в 1972 году под руководством архитектора Орданбаева. Купольные кресты снимаются впервые. Они уникальны тем, что в них вставлены зеркала. Два больших креста весят по 15 пудов, или 260 кг, еще два - чуть легче. Нигде в мире такого решения нет. Кресты будут вычищены, отполированы, заново покрыты сусальным золотом и по окончании реконструкции выставлены на место», - сообщил Александр Суворов.

Реставрацию проводят с учетом исторических документов, сканы которых ключарь бережно хранит на рабочем компьютере. Современные производители специально для собора приготовят штукатурку, обработают древесину и изготовят краски по сохранившимся рецептам.

«То, что можно восстановить, будем сохранять, никакого варварского подхода не будет. Например, несущие деревянные балки никак не повредились, мы их просто обработаем. В то же время рамы практически все поведенные, в трещинах, дерево минерализировалось, и не грунтуется. Должен успокоить алматинцев - никакие новые материалы применяться не будут, никакого пластика, все делается под контролем архитектора-реставратора Тимура Турекулова, фрезы по образцу старых рам будут изготовлены», - рассказал ключарь.

Единственным изменением по сравнению с первоначальным проектом будет замена кровли на медную. Причина в долговечности материала. Внутри здания уже заменена электропроводка, вентиляция, будет реконструировано напольное покрытие, а также полностью расписаны стены.

«Собор построен в 1907 году, по правилам он должен был быть полностью расписан через 10 лет после полной усадки деревянного здания. Как известно, в 1917 году всем было не до нашего здания. Поэтому собор остался без полноценной росписи, чуть позже была сделана потолочная трафаретная живопись. То, что сейчас написано на некоторых стенах, не соответствует храмовой стилистике. Некоторые картины делали люди, не имеющие отношения к церковной живописи. Эти росписи уберут, сделают полноценную композицию, распишут все стены. Останется иконостас и, возможно, потолочная трафаретная живопись», - сказал Александр Суворов.

В реставрационных работах принимают участие помимо местных реставраторов специалисты из российского Ярославля. Работы финансируются напрямую от инвесторов к частной компании-подрядчику, полностью на частные средства без привлечения бюджетных и церковных денег. Алматинская епархия Казахстанского Митрополичьего округа осуществляет контроль за ходом реставрации, авторский надзор выполняется научно-реставрационной фирмой. Ориентировочно реконструкция займет 2 года, однако собор будет открыт для прихожан.

28 августа исполняется 110 лет со дня освещения Вознесенского собора. Смета на постройку в Верном Туркестанского кафедрального собора, по желанию жителей города посвященного «Вознесению Господа нашего Иисуса Христа», была одобрена 5 мая 1903 года. Бюджет строительства собора составил 120 531 рублей, что по тем временам было немало.

Главным строителем собора выступил один из основателей сейсмостойкого строительства в Казахстане Андрей Зенков. Вознесенский собор в Алматы - одно из крупнейших деревянных зданий в мире, один из самых высоких в мире православных деревянных храмов.