«Воздушное такси» Астаны прокомментировало видео свадебного кортежа с вертолетом

Руководитель компании Astana Business Aviation Кайсар Шыныбаев прокомментировал корреспонденту МИА «Казинформ» видео из Южно-Казахстанской области, где свадебный кортеж сопровождал вертолет.

«По правилам полеты допускаются от 20 метров от земли. По видео определить нереально, но на самом деле там высота была 30 метров. Кажется, что близко, но на самом деле очень высоко было. Я считаю, что он не нарушил закон. Тем более они находились не в населенном пункте, не создавали никаких помех. Не вижу никаких препятствий в том, чтобы он не летал. Единственное, возможно, они ехали медленно, но дорогу перекрывал кортеж, а не вертолет», - отметил Кайсар Шыныбаев.

Напомним, в Сети было опубликовано видео, в котором свадебный кортеж на трассе Южно-Казахстанской области сопровождал вертолет. Как сообщалось, видео снято на трассе «Шымкент-Ташкент» во въезде в город Сарыагаш. На видео запечатлено, как вертолет летит во главе кортежа, стараясь не обгонять автомобили, но и не отставать.