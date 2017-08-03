Частный судебный исполнитель Мурат Абенов ответил на пост общественного деятеля Мурата Абенова 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПАЛАТАСЫ

Информационное сообщение

Частный судебный исполнитель г. Алматы, работающий на оснований лицензии №2 83 Мурат Абенов ответил на пост общественного деятеля Мурата Абенова. Напомним, общественный деятель М. Абенов 25.07.17 г. на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовал пост с критикой в адрес ЧСИ и ГАИ (ДПС).

Фото: ЧСИ МУРАТ АБЕНОВ

Уважаемый Мурат Абенов!

Зная Вас как человека образованного, общественного деятеля надеюсь, Вы сможете разобраться в сложившейся ситуации с «хитрым бизнесом у ЧСИ с ГАИ». Разъясню Вам ситуацию вкратце (более глубоко Вы сможете изучить вопрос обратившись к нормам КРКобАП и Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»). УАП ДВД городов и областей являются уполномоченным органом по привлечению к административной ответственности физических и юридических лиц за нарушение правил дорожного движения (юридические лица по ст.31 КРКобАП при фиксации правонарушений специальными техническими средствами). Должностные лица УАП при привлечении к административной ответственности, обязаны составить протокол, и рассмотреть административное правонарушение путем вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, при этом гражданин имеет право обжалования вышеуказанного постановления. Далее начинается самое интересное! Согласно нормам ст.884, 885, 886 КРКобАП, УАП ДВД обязано принять меры к исполнению наложенного административного взыскания (т.е. направить по месту получения дохода, пенсии, стипендии и т.д. и т.п.), на это КРКобАП установило шестимесячный срок, и в случае уклонения правонарушителя от оплаты наложенного штрафа, по ч.3 ст.886 КРКобАП, должны вынести постановление об обращении к принудительному исполнению в связи с уклонением лица от уплаты наложенного штрафа (приложив подтверждающие материалы) направить на принудительное исполнение. При этом обязательным условием, по ч.1 ст.896 КРКобАП является необходимость приложить сведения о не поступлении суммы штрафа в бюджет! Данные сведения получаются с территориального Департамента казначейства. В недрах КАП МВД РК разработан внутренний документ, под звучным названием «карточка нарушителя», эта карточка не предусмотрена ни одним законодательным актом, но для КАП МВД РК она выше всех законов, и по факту после истечения тридцатидневного срока, отведенного Законом для добровольной уплаты суммы штрафа, территориальные УАП прилагают вышеуказанную карточку правонарушителя, в которой указывают, что штраф не оплачен и по истечении 30 дней направляют на принудительное исполнение частным судебным исполнителям, а по факту, 40% направленных штрафов своевременно оплачены добросовестными гражданами. Судебные исполнители, в свою очередь обязаны возбудить исполнительное производство, и добросовестные граждане начинают совершать «круги ада» между УАП и частным судебным исполнителем. При этом следует особо отметить, что МВД РК, Министерством финансов РК и Министерством юстиции РК 12.03.2013 года подписан совместный Приказ «О внедрении системы электронного документооборота по ИС «Казначейство-клиент», в реализацию постановления Правительства РК от 08.02.2011 года № 94 «О внедрении системы электронного документооборота Казначейства», и данные нормативно-правовые акты на сегодняшний день органами МВД РК не исполняются.

При этом «хитрый бизнес частных судебных исполнителей» состоит в том, что он самофинансируем, т.е. он со своего кармана арендует помещение, выплачивает заработную плату помощникам, приобретает оргтехнику, расходные материалы и т.д. и т.п., и при этом уплачивает 10% налога в бюджет с полученного дохода, а доход при сумме штрафа 5000 тенге = 1250 тенге. Желающие могут заняться этим «хитрым бизнесом», и хочу напомнить о рисках этого «бизнеса», т.к. это взыскания в доход государства - еженедельные проверки прокуратуры и уполномоченных органов, а также жалобы всех добропорядочных граждан, своевременно оплативших штрафы в УАП.

При этом, мы готовы к дискуссии с предоставлением конкретных фактов, материалов, анализов практики, и наших бесконечных обращений в надзорные государственные органы, в которых поднимается только одна проблема - исполнение норм Закона органами административной полиции.

С уважением, частный судебный исполнитель г .Алматы Мурат Абенов

(Ваш полный тезка)