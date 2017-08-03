EXPO 2017: анонс мероприятий на 4 августа

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





В пятницу, 4 августа, на сцене Амфитеатра ЭКСПО-2017 состоится грандиозный гала-концерт мастеров искусств Западно-Казахстанской области «Ак ерке - Акжайык».





Вас ждут звезды эстрады – народный артист Казахстана Ескендир Хасангалиев, неподражаемый Турсынбек Кабатов, популярный певец Даурен Сеитжанов, оркестр народных инструментов имени Даулеткерея, а также лучшие солисты и творческие коллективы Приуралья.





Начало мероприятия в 21.30.





С 4 по 6 августа в Astana Contemporary Art Center пройдет цикл лекций Юлии Сорокиной «Современное искусство Центральной Азии: наследие и перспективы».





В ходе лекции, особое внимание будет уделено международному культурному значению современных художников, как постсоветскому феномену, а также трудности с которыми им приходится сталкиваться. Кроме того, эксперты обсудят презентацию работ художников Казахстана на международных престижных форумах.

Задача цикла лекции – структурировать и систематизировать для широкой публики исторические, современные и перспективные аспекты существования современного искусства Центральной Азии.

Темы и расписание лекции:

4 августа, с 19:00 до 21:00

«История: предшественники и первопроходцы, мифотворцы и патриархи»

5 августа, с 15:00 до 17:00

«Современность: особенности развития актуальной арт-сцены Центральной Азии»

6 августа, с 15:00 до 17:00

«Перспективы: молодые современные художники Центральной Азии»





В пятницу, 4 августа, состоится церемония празднования Национального дня Исламской Республики Иран в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В мероприятии примут участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров и заместитель министра индустрии и торговли ИРИ Хоссейн Эсфахбоди. В программе будет представлена увлекательная культурная программа. Ансамбль персидской музыки «Растак» исполнит произведения, заключающие в себе симбиоз традиционных инструментов и современных ритмов. Группа провела множество концертов по всему миру, в том числе в Италии, Австрии, США, Японии, Бельгии и многих других странах. Кроме того, танцевальный коллектив «Азери» продемонстрирует зрителям народные иранские танцы. Идея экспозиции Национального павильона Ирана, одного из ведущих экспортеров нефти в мире, заключается в демонстрации перехода государства от сырьевого прошлого в техногенное будущее. Этот путь показывает движение страны в направлении развития возобновляемых источников энергии. Также, представлена информация об энергетическом будущем Ирана и его природном, ресурсном и инвестиционном потенциале. Посетители павильона смогут изучить иранские методы оптимального использования энергетических ресурсов и сохранения энергии. Начало мероприятия в 15:00.

4 и 5 августа на Сцене национального дня ЭКСПО-2017 состоится концерт артистов Республики Гайаны, который познакомит Вас с богатой культурой и музыкой этой страны. Гостям выставки будет представлен главный карнавал в Гайане – Машрамани, который ежегодно проводится в честь дня независимости республики. Это один из наиболее ярких национальных фестивалей. Он включает конкурсы костюмов, парады, маскарад и танцы на улицах под аккомпанемент стальных барабанов и калипсо. В презентации также будет представлена гайанская поэзия. Гайана - страна в которой существует сложное смешение традиций таких разных расовых групп, как африканцы, индейцы, индусы, европейцы и выходцы из стран Азии. Такое грандиозное «смешение наций» внесло большой вклад в формирование необыкновенной гайанской нации, которая проявилась и в своеобразной пряной кухне, красочной одежде, широко распространенных традициях народного устного и музыкального творчества, религии и даже в специфическом местном акценте. Начало мероприятия в 18:30.

В пятницу, 4 августа, в 18.00 на сцене Амфитеатра ЭКСПО-2017 состоится встреча участников международного футбольного турнира «EXPO 2017 Football Cup» с фанатами. В рамках мероприятия пройдет фото и автограф-сессия. Напомним, 5-6 августа в Астане пройдет международный турнир «EXPO 2017 Football Cup», организованный в рамках Выставки ЭКСПО-2017. На стадионе «Астана Арена» встретятся сборные Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии, а также Сборная звезд. Среди них Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Жан-Пьер Папен, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов и другие. Казахстан представят ветераны отечественного футбола в составе с Игорем Авдеевым, Андреем Карповичем, Кайратом Аубакировым, Муратом Тлешевым и Андреем Финонченко.





