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У короля Бельгии могут отнять треть парка резиденции в Брюсселе

3 августа 2017, 18:56

Территория, окружающая дворец бельгийского монарха, составляет 186 гектаров. Две её трети могут передать под общественные парки.

Площадь парка, окружающего дворец короля Бельгии Филиппа в коммуне Лакен на севере Брюсселя, может быть сокращена в три раза. Сейчас она составляет 186 гектаров, а после возможной реформы за монаршей семьёй оставят только 60 гектаров. Остальная территория перейдёт в общественное пользование, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Соответствующий законопроект подготовили депутаты от партии "Новый фламандский альянс", входящей в правящую в Бельгии правительственную коалицию.

Издание отмечает, что на содержание монаршей семьи в 2017 год было выделено 36 миллионов евро. Лично на короля Филиппа из этой суммы приходится 11 миллионов 786 тысяч евро, что на 193 тысячи евро больше, чем в 2016 году.

Фото © РИА Новости/Андрей Стенин, источник - Лайф


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