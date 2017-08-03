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Рок-музыканта депортировали из США за выступление в образе Трампа

3 августа 2017, 19:07

Питер Буватерс пожаловался, что его не только насильно посадили на рейс до Лондона, но ещё и отказывали в алкоголе весь полёт.

Фронтмен британской группы Peter & The Tube Babies Питер Буватерс был задержал на пограничном контроле в одном из аэропортов США, передаёт портал Teamrock.com. После допроса с пристрастием, который длился больше шести часов, его насильно сопроводили на самолёт до Лондона и, что вызвало ещё большее возмущение панк-рокера, "отказывали в выпивке в течение всего перелёта".

По мнению музыканта, он оказался в чёрном списке американских властей из-за выступления в образе Дональда Трампа годичной давности.

Питер Буватерс примерил образ американского миллиардера, а ныне и президента США, во время выступления в ночном клубе Lido Berlin (Германия) в декабре 2016 года. На сцене он изобразил Трампа не только в неопрятном виде, но ещё и с бутафорским косячком.

Отметим, Буватерс вместе со своей группой направлялся в Санта-Ану (Калифорния) для участия в фестивале Punk Invasion. Музыкантам пришлось выступать без солиста.

Фото: © Teamrock.com, источник - Лайф


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