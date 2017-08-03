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Придорожный отбойник в Алматинской области насквозь пробил Lada Priora

3 августа 2017, 19:02

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

На автодороге Алматы − Талдыкорган произошло ДТП, при котором легковую автомашину Lada Priora насквозь пробил металлический придорожный отбойник, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Фото с места автоаварии очевидцы разместили в социальной сети в группе "Талдыкорганец".

"В дорожно-транспортном происшествии, произошедшим на 212 км Алматы − Талдыкорган, пострадали 45-летний водитель автомашины и две женщины, находившиеся в салоне авто в качестве пассажиров. Все трое сейчас госпитализированы в областную больницу, расположенную в Талдыкоргане. На месте ДТП продолжают работать сотрудники дорожной полиции", — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.


Foto: группа "Талдыкорганец" в Facebook/Кайрат Абдрахман


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