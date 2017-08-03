20 эпичных провалов в дизайне одежды, которую теперь и носить-то не знаешь как

Перед вами 20 примеров эпичных дизайнерских провалов, которые вряд ли были случайными.

Каждый творческий человек всегда пытается сделать свой трудовой процесс интереснее и необычнее, особенно если она становится рутинной, и дизайнер одежды — не исключение. Скорее всего, штамповать одинаковые цветочные принты не так уж и весело, а вот если по-тихому устроить маленькую диверсию…

Перед вами 20 примеров эпичных дизайнерских провалов, которые вряд ли были случайными. Смотрите и будьте внимательнее, когда ходите по магазинам

1. Лучшее место для крупного цветка на платье





2. Долго не мог понять, почему на меня так странно смотрят





3. Дизайнер-тролль





4. Не будь счастлив, переживай





5. Это просто две шеи фламинго





6. Не лучшее место для того, чтобы напечатать цветочек





7. Я уже собирался уходить, но тут заметил одну странную деталь





8. Думала, что купила самую милую ночнушку на свете, а потом присмотрелась поближе





9. Помогите! Я не могу выбраться!





10. Кто это вообще придумал?





11. О, привет





12. Если вы это увидели, то уже не сможете развидеть





13. Это правда выглядит странно





14. Такой вот котоносочек





15. Это булавка, просто булавка





16. Так себе купальник





17. Ну и как это носить?





18. Самая позитивная футболка в мире





19. Мама носила это несколько лет и совсем не замечала скрытого рисунка





20. Новая форма сборной Испании выглядит так, будто они испачкались в спагетти болоньезе

Источник: © Twizz.ru