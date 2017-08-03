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Пострадавшая в жутком ДТП алматинка Екатерина Парафиева опубликовала фото с тренировки

3 августа 2017, 19:46

Лишившуюся ног девушку недавно выписали из больницы.

Алматинка Екатерина Парафиева, лишившаяся обеих ног в дорожной аварии, опубликовала на своей странице в Instagram фото с тренировки, передает Zakon.kz.

"Спасибо моему тренеру Владимиру, за то, что верит в меня, и не дает расслабиться… Ну и что, что жарко, мы тебя водичкой побрызгаем. Тащусь от этого фото, люди, находящиеся рядом со мной, обладают невероятной силой и стимулируют двигаться только вперед, к своим маленьким победам", — написала она.

Ранее девушка поблагодарила окружающих за поддержку и сообщила о своей выписке из больницы, отметив, что счастлива вернуться домой.

Авария произошла 16 июня на проспекте Аль-Фараби близ пересечения с улицей Навои. Водитель и пассажирка кроссовера Honda, выйдя из остановившейся на проезжей части машины, ожидали помощи: у автомобиля спустило колесо из-за наезда на сломанный канализационный люк. В это время с противоположной полосы вывернула Toyota, однако пассажирский автобус отбросил машину на Honda. В результате девушек зажало между двух легковушек. Одной из пострадавших впоследствии ампутировали ноги.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

Foto: аккаунт Екатерины Парафиевой в Facebook


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