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В ВКО грузовик насмерть сбил девочку на велосипеде

3 августа 2017, 20:07

Погибшей было 10 лет.

В Курчуме грузовой автомобиль насмерть сбил десятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде по обочине, передает корреспондент YK-avto.kz со ссылкой на управление по мобилизационной подготовке ВКО.

В официальном сообщении говорится, что вечером 2 августа автомобиль «КамАЗ» совершил наезд на десятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде по обочине. От полученных травм ребенок скончался.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливается степень вины 50-летнего водителя грузовика.


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