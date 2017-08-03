В ВКО грузовик насмерть сбил девочку на велосипеде

В Курчуме грузовой автомобиль насмерть сбил десятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде по обочине, передает корреспондент YK-avto.kz со ссылкой на управление по мобилизационной подготовке ВКО.

В официальном сообщении говорится, что вечером 2 августа автомобиль «КамАЗ» совершил наезд на десятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде по обочине. От полученных травм ребенок скончался.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливается степень вины 50-летнего водителя грузовика.