В Казахстане изъяли из оборота миллион фальшивых тенге

К примеру, в Актюбинской области в ходе проведенных следственных мероприятий выявлен изготовитель фальшивых денежных купюр и группа сбытчиков.

За шесть месяцев этого года Служба экономических расследований при Комитете государственных доходов Министерства финансов РК зарегистрировало 191 преступление по фактам фальшивомонетничества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления КГД Армана Есембаева.

«Из незаконного оборота изъято 571 поддельный тенге на общую сумму 986 600 тенге. Кроме того, обнаружено 37 купюр долларов на общую сумму 3 700 долларов США, 3 купюры евро на 1200 евро и 9 купюр рублей на 12020 российских рублей», - проинформировал Арман Есембаев.

К примеру, в Актюбинской области в ходе проведенных следственных мероприятий выявлен изготовитель фальшивых денежных купюр и группа сбытчиков.

«Ранее судимый гражданин Б. путем копирования на принтерах изготавливал поддельные банкноты с достоинством 5 тыс. тенге различных серий и номеров. Поддельные деньги сбывались на территории городов Уральска и Актобе. Группа лиц, которая занималась сбытом осуждена на срок более пяти лет. В отношении указанного гражданина продолжаются следственные мероприятия», - сообщил он.

Фото: reuters.com