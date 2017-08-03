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В работе Skype произошел масштабный сбой

3 августа 2017, 20:12

Предыдущий сбой произошел в июне. Тогда сервис был полностью недоступен на протяжении нескольких часов.

Пользователи сервиса Skype по всему миру пожаловались на неполадки в его работе. Согласно данным Down Detector, проблемы с работой начались после 10 часов по московскому времени (12 часов по времени Астаны), пишет Лента.ру.

В основном юзеры сообщают о невозможности авторизоваться в своем аккаунте, а также сбоях в получении и отправке сообщений.

Судя по информации Down Detector, проблемы испытывают пользователи из европейских стран, России, а также Японии и Индии.

Представители Skype подтвердили наличие проблем и заверили, что уже работают над их решением. В сервисе отметили, что зафиксировали сбои в отправке и получении сообщений.

Предыдущий сбой произошел в июне. Тогда сервис был полностью недоступен на протяжении нескольких часов.

Фото: Globallookpress.com


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