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Под Омском нашли захоронение готового к схватке воина

3 августа 2017, 20:31

Ученые полагают, что территория нынешнего Омска была заселена людьми еще в глубокой древности — по меньшей мере, с эпохи бронзы.

В советской траншее теплотрассы в Омской области группа археологов нашла захоронение воина с несколькими видами оружия. Его возраст оценивается в три тысячи лет, говорится на сайте правительства Омской области.

Состав предметов и их обилие явно говорит о том, что погребен был почитаемый воин или даже представитель знати. Археологи пришли к выводу, что его готовили к бою: в руках он сжимает кинжал и нож в боевом положении, а рядом лежит топор-кельт.

«Мы обнаружили большое количество хорошо сохранившихся предметов: оружия, украшений, других предметов из бронзы. Как можно судить, они относятся к переходному времени от бронзового века к железному. Если говорить об "абсолютных" датах, это 27-29 столетий назад. Идеальное состояние могилы стало для нас приятной неожиданностью», — рассказал археолог Максим Грачев.

Ученые полагают, что территория нынешнего Омска была заселена людьми еще в глубокой древности — по меньшей мере, с эпохи бронзы. Такие выводы были сделаны после того, как в ходе работ по благоустройству и реконструкции зданий, находящихся в историческом центре города, был сделан ряд археологических открытий.

Фото: omskportal.ru, источник - лента.ру


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